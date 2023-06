Ny armageddonseier for Magnus Carlsen

AKKURAT NÅ: Følg resterende partier på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Det ble en kort dag på jobb for 32-åringen i Norway Chess. Hikaru Nakamura og Magnus Carlsen gjorde kort prosess på deres parti, og gikk dermed rett til armageddonavgjørelse i deres match.



Der var Carlsen overlegen i møte med sin amerikanske erkerival. Nordmannen endte med å vinne med de sorte brikkene, selv om han bare trengte remis for å avgjøre i hans favør.

En rask matchavgjørelse før hviledagen i turneringen var helt greit for sjakkeneren.

– Det er bra. Det er viktig å vinne armageddonpartiene, i alle fall. Det blir en ny fridag, nesten, kommenterte en flirende Carlsen til TV 2.



I hovedpartiet var verken Carlsen eller Nakamura villig til å ta risiko. Partiet gikk raskt inn i en variant spillerne har brukt mot hverandre tidligere for å avvikle til en rask remis.

Carlsen selv la ikke skjul på hensiktene bak åpningsvalget.

– Selvfølgelig, hvis han hadde ønsket å fighte, så hadde det blitt en fight. Men med åpningsvalget sa jeg mer eller mindre at «det er du som får skape sjansene i dag», kommenterte han etter den raske avgjørelsen.



– Jeg lyver hvis jeg ikke hadde sagt at jeg hadde forventet at det var slik det kom til å bli.

Sjakkeneren tok med seg et ekstra halvpoeng i armageddonavgjørelsen, som gjør at han ender dagen på tre poeng.

Selv med matchseier, ligger Carlsen bak toppen av feltet i årets Norway Chess. Det skyldes at armageddonseiere gir færre poeng enn seier i hovedpartiet.

Rekordfart



Oppgjøret mellom Nakamura og Carlsen var deres første i det klassiske sjakkformatet siden 2019. Selv med lang tenketid, ble hovedpartiet avgjort i rekordfart.

Etter 31 trekk og under 15 minutters spill, var partiet allerede over.

– Det var litt gjensidig feighet, kanskje? Jeg var litt usikker i går på hva jeg skulle prøve på i dag, og jeg endte opp med at ønsket om ikke å tape før fridagen veide tyngst, kommenterte Carlsen etter partiet.

– Det er ikke nødvendigvis noe man gjør for å optimere sjansene, men jeg følte, rent psykologisk, at det var det som passet lynnet mitt best, fortsatte han.