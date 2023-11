NRK fikk refs: – Langt over grensen

Uttalelsene som var gjenstand for tirsdagens debatt falt i Dagsrevyen.

«Han er ikke dømt for noe, men han kommer ikke til å bli sett på som en genial trener, han kommer til å bli sett på som en voldsmann primært», sa Saltvedt.

SPORTSKOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: Torstein Bøe / NTB

Bakgrunnen var en kronikk fra friidrettsbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, der de hevdet at ubehag, frykt og vold hadde vært en del av oppveksten.

Konflikten innad i Ingebrigtsen-familien har vært en del av offentligheten i lang tid.

I Kringkastingsrådet tirsdag vedgikk nyhetsredaktør Marius Tetlie at sportskommentator Saltvedt tråkket feil i det omtalte Dagsrevyen-innslaget.

– Med en for tøff ordbruk ble det skapt et unyansert og feilaktig bilde av slik situasjonen var da, sa Tetlie i sin redegjørelse.

Flere rådsmedlemmer var klar i sin kritikk av kanalen.

– Jeg synes det er bra at man har konkludert med at det var uriktig og feil å komme med en slik konklusjon og ta stilling på det grunnlaget, som Saltvedt gjorde i denne sammenheng. Det var langt over grensen, sa Tove Karoline Knutsen.

– Det er grunn til å påpeke at det er en veldig grunnleggende feil i beste sendetid å karakterisere noen som en voldsmann. Det er ikke bare en tøff ordbruk, for meg er det langt over det, uttalte Jan Bøhler.

RÅDSMEDLEMMER: Jan Bøhler (t.v) og Tove Karoline Knutsen under et tidligere møte i Kringkastningsrådet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nyhetsredaktør Tetlie understreket videre at feilen umiddelbart ble rettet opp på statskanalens nettsider og på Dagsrevyen dagen derpå. Kanalen beklaget også personlig overfor Gjert Ingebrigtsen.

– Den første som innså at dette kom feil ut, var Jan Petter Saltvedt selv. Da er det opp til oss å begrense skadeomfanget, sa sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt.

Han var tydelig på at bruken av ordet «voldsmann» var for sterkt.

I Kringkastingsrådet ble det opplyst at kommentatorens uttalelser utløste et skred av reaksjoner.

