Northugs ekstreme uker: – De får lukke øynene

Hotel Skalský Dvůr ligger stille og fredelig til i de tsjekkiske skoger, like utenfor tettstedet Lísek og drøyt ti kilometer utenfor skiskytings-VM-byen Nove Mesto.



De siste ukene har nordiske sportsjournalister brutt litt av stillheten ved å okkupere de fleste av rommene i det tidligere spa- og rekreasjonsanlegget.

Mest lyd har det kommet fra et rom i første etasje.



Ikke bare da det ble spilt inn opptak til denne virale videoen:

Utnyttet kontakter

Men også ellers har det blitt pustet og peset og en maskin-lyd har runget ut gjennom en dør som er blitt holdt åpen for å sikre gjennomtrekk og luft.

For det er alvor bak den humoristiske videoen og det som skjer på det lille rommet.

– Det er kort tid til Vasaloppet, og vi er midt i VM. Jeg må forberede meg til årets viktigste løp. Så da har jeg en stakemaskin inne på rommet, sier Petter Northug.

MANGE SKUELYSTNE: Petter Northug trener og jobber - i ett. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Gjennom kontakter i skiverden fikk han en tsjekkisk «SkiErg», altså en stakemaskin, fraktet til rommet. Dermed kunne han trene bra, selv om han er i Tsjekkia på jobb som ekspert under TV 2s skiskytingssendinger.

Motivert

For Northug har fått blod på tann. Etter å ha sjokkert Langrenns-Norge med en knallsterk andreplass i Norgescupen vi han ha mer. Mye mer.

Mens han kjører på og svetten drypper på hotellgulvet under ham i lange stakemaskinsøkter med høy intensitet, drømmer han om topp ti i Vasaloppet. Og kanskje enda bedre.

– Jeg vil være med i et spurtoppgjør i Mora-parken. Det er konkurransehodet mitt som vil dit. Så jeg gjør det jeg kan for å oppnå det.



FOKUSERT: Petter Northug utnytter treningstiden. Foto: Sander Englund Smørdal/TV 2

Men det er ikke alle som tror på ham.

Kompis Sebastian Samuelsson tror ikke Northug har sjans i Vasaloppet. Og da TV 2 snakket med ham før mesterskapet var budskapet klart.

– Han burde ikke komme hit. Jeg tror ikke han har en sjanse uansett, men om han skal det, bør han i alle fall ikke komme hit, sa Samuelsson.

Tvil avfeier den tidligere verdens- og olympiske mesteren på sedvanlig vis.

– De får lukke øynene når jeg går fort på ski, hvis de tviler. Hodet mitt vil gå så fort som mulig. Det er slik livet mitt har vært. Trene og konkurrere. Nå trives jeg veldig med å være i god form igjen. Vi får gjøre så godt vi kan for å få en 40 år gammel kropp i form.

Ser muligheter

Han lytter imidlertid til noe av det svensken kommer med. Som rådet om å ta med rulleski. Det er ikke snø i Nove Mesto, annet enn i skiløypene der de har jobbet hardt og målrettet for å sikre snøforsyninger selv om våren er kommet til Tsjekkia.

– SkiErgen er det viktigste jeg har, men også rulleski, for snøforholdene i Nove Mesto er elendig. Jeg har også troen på at rulleski kan bidra, i alle fall styrkemessig.



I Tsjekkia er det blitt 12 timer trening. 50 prosent på stakemaskin, 30 på rulleski og 20 på ski i den lille tiden TV-eksperter får lov til å teste de hardt pressede løypene.

LITT SKIGÅING: Tre kvarter til en time har vært max for Petter Northug i Nove Mesto. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det høres kanskje lite ut og er ned fra 26 timer i uken før. Men det er i henhold til planen.

For det er også presset inn 24 timer live TV.

– I forrige uke var det konkurranse, pluss at jeg visste at jeg skulle på VM. Da kjørte jeg mengdeuke. Når jeg er på VM må jeg ta ned antall timer for å ha overskudd til både jobb og at det ikke blir for mye trening.

–Når jeg får planen fra TV 2 hvordan jeg skal jobbe, så vet jeg allerede i høst hvordan det blir og planlegger grovt trening utover sesongen.



PÅ JOBB: Tiril Eckhoff og Petter Northug sammen med programleder Anne Sturød. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ny motivasjon

Om han kun hadde tenkt toppidrett, hadde neppe et slikt opplegg vært optimalt.

– Optimalt, nei. Men nå har jeg prestert mye bedre enn jeg hadde trodd. Da står man plutselig på en plass der man tenker på at man gjerne skulle gjort det annerledes.

– Samtidig så trives jeg veldig i livet mitt med å få kombinert et light toppidrettsliv med å jobbe med idrett. Jeg tror at i min alder, må jeg gjøre noen andre ting som trigger meg også. Det motiverer meg å få den kabalen til å gå opp og prestere i tillegg. Det har jeg klart i år.

Nå gjenstår to uker med rent toppidrettsliv. Høydetrening i St. Moritz og formtopping i Sälen. Så er det Vasaloppet.