Northug var skuffet etter sterk prestasjon i Blinkfestivalen: – Pinlig seanse

Petter Northug kom på 3.-plass under torsdagens langløp i Blinkfestivalen. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen / NTB

Petter Northug ble nummer tre i det 50 kilometer lange rulleskirennet under Blinkfestivalen torsdag kveld.

Northug tapte spurten mot franske Thomas Joly.

– Plasseringen er bra, sier Northug til TV 2 etter løpet.

Så kommer en aldri så lite leksen om egne prestasjoner.

– Det er et forferdelig dårlig oppløp. Jeg har gjort for dårlig research, og tar vinden for tidlig, sier Northug.

– Pinlig

Før han smeller til:

– Northug navnet skal ikke drite seg ut slik. Det er en pinlig seanse. Så jeg beklager til alle der hjemme! Jeg kommer sterkere tilbake, sier han.

Like fullt, alt var ikke mørkt etter en imponerende tredjeplass for trønderen.

– Jeg trengte nok den vekkeren på oppløpet. Jeg er snart 40 år. Vi får håpe det er starten på en bra sesong. Formen er overraskende bra, sier den aldrende trønderen.

Måtte avslutte «russetiden»

Det er et par år siden han ga seg som langrennsløper, men siden den gang har han siktet seg inn mot langløpene.

– Det har tatt halvannet år med trening etter at jeg la opp og ble ferdig med russetiden min, før kroppen var tilbake. Så dessverre blir nok det et Northug-navn i sirkuset til vinteren, sier han og smiler.

Andrew Musgrave vant langløpet. For kvinnene var det Astrid Øyre Slind som gikk til topps.

Redaksjonen opplyser om at Northug jobber som ekspert i TV 2.