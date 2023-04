Northug om Klæbos framtid: – Har vokst fra hverandre

Mandag presenteres landslagene i langrenn for den kommende sesongen. Johannes Høsflot Klæbo og hans team har fortsatt ikke kommet til enighet med skiforbundet.

Tirsdag skrev far og manager Håkon Klæbo følgende i en e-post til VG:

– Vi ønsker ikke å gå inn på hvordan kommunikasjonen med forbundet er i forbindelse med ny sesong. Vi har ikke tatt noen beslutning om det blir landslaget eller ikke.



Morfar Kåse Høsflot og far Håkon Klæbo er en viktig del av støtteapparatet til skiløperen. Faren avslørte overfor VG at en avtale med Skiforbundet fremdeles ikke er i boks. Foto: Geir Olsen

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, tror i utgangspunktet at Norges ener fortsetter på landslaget, men ser ikke bort i fra at det kan komme en overraskelse.

– Vi kan få en sjokkerende overraskelse. Vi så det i e-posten fra far Klæbo, at her er det litt diskusjoner. De er ikke helt enige om kabalen som skal legges framover, sier Northug.

– Kort vei ut

Det siste året har Klæbo stort sett kjørt sitt eget løp. 26-åringen har blant annet tilbragt mye tid alene i høyden.

Opplegget har gitt suksess, blant annet i form av at han gjennomførte sitt beste mesterskap fram til nå under VM i Planica.

– Han har sklidd lengre og lengre bort fra utøvergruppen og landslagssystemet. Han trives veldig godt i «Team Klæbo», med familien nært seg på samling, og han har hatt suksess med det, sier langrennseksperten.

Både Northug og Petter Skinstad er klare på at det er opp til Norges Skiforbund å sørge for at den største stjernen ønsker å fortsette på landslaget.

Johannes Høsflot Klæbo reiste hjem fra Planica med vissheten om at han hadde lagt bak seg sitt hittil beste mesterskap. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Forbundet må gi Johannes noen fordeler. Gjør de det så fortsetter han, men hvis det ikke blir slik og han føler at han havner litt på utsiden, så er veien veldig kort til et privatlag. Der står det en sponsor klar for å ta Johannes i mot inn mot VM i Trondheim, sier Northug.



– Klæbo har lyst til å kjøre et eget løp, og landslaget er tydelig på at de må spare penger. Jeg tror ikke det er noen god match rent sportslig lengre, så da må forbundet sørge for at tilretteleggingen blir så god at Klæbo er tjent med å være der, sier Skinstad.



– Vokst litt fra hverandre

Petter Northug er sikker på at det viktigste for Klæbo og teamet rundt, er å sikre gode resultater under VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

Der har langrennsløperen et sterkt ønske om og endelig ta gull på et renn som er lengre enn sprint.

Johannes Høsflot Klæbo har hatt et godt samarbeid med sprinttrener Arild Monsen over flere år. Foto: Terje Pedersen

Til syvende og sist tror Northug at Klæbo kommer til enighet med Skiforbundet også denne gangen.

– Jeg tror ikke han bryter ut i år, men jeg tror aldri han har vært nærmere.

– Han har trivdes i landslagssystemet. Han har utviklet seg der som skiløper og han trives veldig godt under vingene til Arild Monsen og på sprintlaget. Jeg tror han liker å være på samling med de beste, men han ser at de har ulike prioriteringer knyttet til høyde og at de sånn sett har vokst litt fra hverandre, sier Northug.