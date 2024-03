Northug forbauser: – Mistet synet

TV 2s langrennsekspert Petter Northug virket sliten etter første veksling av NM-lagsprinten.

– Det kjennes helt forjævlig, fordi jeg ikke er trent for dette. Det går altfor fort og jeg er altfor treg, så er jeg fem kilo for tung. Alt for Even, sa Northug til NRK.

SUPERDUO: Even Northug og Petter Northug. Foto: Geir Olsen / NTB

Veteranen viste likevel mestertakter i løypa og vekslet som nummer to. Den plasseringen klarte lillebror Even og holde for Strindheim IL.

– Det er nesten ikke til å tro, kommenterte NRKs Fredrik Aukland.



– Lyst til å spy



Etter målgang pustet og peset 38-åringen etter luft.

– Så jævlig sliten. Jeg har mest lyst til å spy, sier han til statskanalen og fortsetter:

– Jeg ble svimmel og mistet synet. Det er vanskelig å gå klassisk da.



Ingen kunne gjøre noe med Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth som vant overlegent for Byåsen IL.

– Jeg koste meg, det er artig å se at han er i slag. Kjempebra for alle mann, sier Klæbo til NRK.



I FORM: Petter Northug imponerte under NM-lagsprinten. Foto: Geir Olsen / NTB

Skistad sikret Konnerud-triumf

Kristine Stavås Skistad ordnet NM-seier for Konnerud IL på kvinne-lagsprinten sammen med Maria Hartz Melling.

Asker og Fossum ble nummer to og tre.

– Det var en fin dag det. Kapasiteten begynner å komme seg, det er jeg glad for, sier Stavås Skistad til NRK.

Selv om lagvenninne Hartz Melling ga henne et vanskelig utgangspunkt ved siste veksling hadde Stavås Skistad ingen problemer med å tette luken.

På oppløpet var det ingen tvil og 25-åringen kunne gli komfortabelt først i mål.

– Det er kjempestort. Jeg blir kraftig reddet av Kristine, jeg hadde en blytung dag. Jeg er ekstremt heldig, sier Melling til NRK.

Saken oppdateres.