Northug: – De føler nok på en lettelse

Skistjernen forteller til pressen at han gjør comeback på landslaget. Klæbo skal være en del av landslaget de neste to sesongene.

– Det har vært målet hele veien. Så det var noen omstendigheter som har gjort at det har vært vanskelig. Men nå jeg jeg glad for at vi har landet denne avtalen i god tid før markedsdager, og før vi offisielt setter i gang 1. mai. Det er noe jeg ser fram imot – det er godt å være tilbake, sier 27-åringen til pressen.

– Målet er å kjempe helt oppe der. Det var en bra sesong sist. Prioritet en er å gjøre jobben riktig. Det er ikke slik at det gir meg ekstra motivasjon og ikke være på lag, sa Klæbo videre.

Klæbo blir en del av landslaget de to neste sesongene. Det innbefatter både VM i Trondheim og OL i Italia. Foto: Heiko Junge / NTB

Håper på ro

Han håper at det blir mindre utenomsportslig styr med denne avgjørelsen.

– Jeg føler at vi står helt annerledes enn vi gjorde for ett år siden. Det er selvsagt viktig at vi fikk en avklaring og lande ting så tidlig som mulig. Jeg håper at det skal være minst mulig utenomsportslige ting å ta hensyn til når vi starter 1. mai. Vi går inn i en viktig sesong fram mot VM på hjemmebane i Trondheim neste år, sa 27-åringen.

– Dette er en stor dag, og det er stort for Ski-Norge. Det er utrolig riktig og viktig. Det er her Johannes hører hjemme, sa daglig leder Cathrine Instebø i Norges Skiforbund.

TV 2s langrennsekspert er ikke i tvil om at returen på landslaget betyr myr for landslaget – og jubler over nyheten.



– Først og fremst er dette veldig gledelig. Det gjør at landslaget får den største stjernen og verdens beste skiløper tilbake på landslaget før VM på hjemmebane. Det betyr mye for lagkameratene som nå får verdens beste treningskamerat og sparringpartner, mener Northug.

Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Vitnet om en ledelse som var på ferie

Klæbo ga i april 2023 beskjed om at han ønsket å stå utenfor landslaget.

Deretter fulgte harde forhandlinger om betingelsene for en såkalt representasjonsavtale Klæbo måtte ha på plass for å kunne få gå verdenscuprenn.

Denne avtalen, som kom på plass høsten 2023, handlet om hvilke forpliktelser løperen har overfor forbundet gjennom sesongen.

– Skiforbundet får en gullkalv markedsmessig og det kan bety mye i den vanskelige økonomiske situasjonen de står i, sier Northug etter nyheten, og fortsetter:

– Det bør være mulig for Skiforbundet å ha verdens beste skiløper på landslag. Det klarte de ikke i fjor. Det vitnet om en ledelse som ikke var på jobb, men som var på ferie. Da ristet vi på hodet av forhandlingene som jeg kunne kjenne igjen fra da jeg gikk ut av landslaget.

– Vi trodde den tiden var forbi, men så viste det seg at den absolutt ikke var det. Nå har Skiforbundet rettet opp igjen og de får Klæbo inn på landslaget igjen.

Klæbo på sin egen hytte på Skeikampen i Innlandet sammen med Cathrine Instebø. Foto: Heiko Junge / NTB

Klæbo er den desidert største norske skistjernen, med blant annet fem OL-gull, ni VM-gull og fire sammenlagtseirer i verdenscupen. Neste år er det VM på hjemmebane i Trondheim.

– Det er selvsagt Skiforbundet som tjener mest på å få Klæbo inn under sine vinger igjen. Og så får Team Klæbo det de er aller mest opptatt av, arbeidsro inn mot VM på hjemmebane. Nå slipper de alt støyet rundt inn mot sesongstart som tok altfor mye energi i fjor. De føler nok på en lettelse over å slippe en ny slik runde, avslutter Northug.