Norske talenter strømmer til byen: – Helt sykt

Fotballspillere fra Norge tar av i den europeiske hovedstaden. Over hundre millioner kroner har blitt brukt det siste året.

Det har gått ett år siden Christos Zafeiris (20) gikk fra Haugesund til Slavia Praha for om lag 30 millioner norske kroner.

– Man forstår ikke helt hvor mye penger det egentlig er. Når man først gjør det, er det surrealistisk, sier 20-åringen til TV 2 i dag.

Bli bedre kjent med den norske Slavia Praha-trioen:

En måned tidligere hadde LSK-finnen Kaan Kairinen signert for erkerival Sparta Praha.

På tampen av januarvinduet 2024 er det nå syv tidligere Eliteserie-spillere som har meldt overgang til de to topplagene fra den tsjekkiske hovedstaden.

I denne saken får du høre fra flere av dem.

– Det er helt sykt, sier Slavia Prahas Conrad Wallem om den lille norske «invasjonen».

Over 100 millioner

23-åringen fra Tønsberg ble hentet fra Odd 5. juli i fjor. Dagen før annonserte samme klubb overgangen til Sheriff Sinyan (27) fra Molde.

– Vi begynner å bli en del, sier Sinyan som også er oppmerksom på å nevne de andre Eliteserien-kjenningene.

TSJEKK INVASJONEN: Conrad Wallem, Christos Zafeiris og Sheriff Sinyan er om dagen på treningsleir i Portugal. Foto: Slavia Praha

– Igoh (Ogbu, tidligere Lillestrøm) forstår jo norsk og så har vi min nye rompartner.

Den norske forsvarsspilleren snakker om fjorårets Tromsø-juvel El Hadji Malick Diouf.

19-åringen startet bare åtte kamper for «Gutan» i 2023. Det var likevel nok til at Slavia Praha slang 35 millioner kroner på bordet for senegaleseren.

– Det er jo litt på grunn av at vi som har blitt hentet har prestert, da er det ikke rart at de fortsetter å se til Norge, sier Wallem.

Men det er fienden fra samme by som leder den tsjekkiske ligaen. Og de ville også blåse flere millioner inn i Norge.

TSJEKK INN: Markus Solbakkens poserer med sin nye drakt. Foto: David Lejček / Sparta Praha

For i januar signerte Markus Solbakken for Sparta Praha fra Viking. Stavanger Aftenblad rapporterte om en overgangssum på 25 millioner kroner.

– Hva er det med Eliteserien og Praha?

– Nei, si det, svarer den ferske Tsjekkia-proffen Markus Solbakken.

– Det forteller kanskje at det er en fin arena for unge spillere å ta det neste steget og få mye spilletid, fortsetter Solbakken.

Eliteserien-overganger til Praha det siste året 20.12.22: Kaan Kairinen selges til Sparta Praha fra Lillestrøm (16 millioner). 06.01.23: Igoh Ogbu selges til Slavia Praha fra Lillestrøm (20 millioner). 29.01.23: Christos Zafeiris selger til Slavia Praha fra FK Haugesund (30 millioner). 04.07.23: Sheriff Sinyan går gratis til Slavia Praha fra Molde. 05.07.23: Conrad Wallem selges til Slavia Praha (20 millioner). 09.01.24: Markus Solbakken selges til Sparta Praha fra Viking (25 millioner). 11.01.24: El Hadji Malick Diouf selges til Slavia Praha fra Tromsø (35 millioner). Totalpris: 146 millioner kroner* *Overgangssummene er basert på artikler fra TV 2, Stavanger Aftenblad, Telemarksavisa, Varden og Romerikes Blad.

Wallem setter ord på det slik:

– Det viser at man har gjort noe riktig, når de også begynner å hente folk fra Norge.

Solbakkens trener, Brian Priske, har tidligere uttalt at han fulgte landslagssjefens sønn i over ett år. Han gjør et forsøk på å begrunne hvorfor Praha-klubbene har falt for Norge.

NORGE-TSJEKK: Sparta Praha-trener Brian Priske har fulgt Markus Solbakken og Eliteserien. Foto: Michal Cizek / AFP

– De er godt skolert taktisk, teknisk og fysisk. Klubber som Sparta og Slavia er et fint sted for de skandinaviske spillerne, før de drar til større ligaer, som for eksempel Bundesliga.

– Forstår ikke en dritt

I Slavia har Zafeiris, Wallem og Sinyan virkelig funnet tonen. Sistnevnte har fått kallenavnet «bestefar».

– Fordi han har typiske bestefar-skader med vondt i ryggen og sånne ting, forklarer Wallem lattermildt.

BYR PÅ SEG SELV: Slavia Praha-spiller Conrad Wallem, her fra Skagerak Arena som Odd-spiller. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– De overdriver, onkel er mer passende. Det er unge gutter som trenger veiledning av og til. Jeg prøver å bistå med det, svarer Sinyan med et smil.

Trioen er enig om at det er godt å ha noen å snakke norsk med.

For på trening går det som regel i tsjekkisk. Trenere og de fleste av spillerne sliter med å snakke engelsk. Og ordene som kommer kan være spisse.

– De er mer direkte enn hjemme. Det er litt annerledes fra Norge, men jeg liker det, forteller Wallem.

– Hvordan er det å ikke forstå noe?

– Det var veldig rart i starten. Når man er vant til å forstå alt, til at man plutselig står og ikke forstår en dritt. Det er litt spesielt, men det har gått veldig fint, sier den anvendelige spilleren.

Etter en sterk vårsesong flyttet Wallem til den tsjekkiske hovedstaden. Med seg har han forloveden. Paret skal i år bli foreldre for første gang, opplyser han.

– Skulle det funke måtte vi flytte sammen. Vi var enige hele veien om det hvis noe skulle skje, forklarer vestfoldingen.

FORLOVET: Conrad Wallem og kjæresten Ida Fosby Rue. Foto: Slavia Praha

– De er gale

For Zafeiris gjorde møtet med supporterne inntrykk.

– Fansen er gale, på en bra måte. Det er aldri farlig, men de lager lyd og støtter oss uansett om det går bra eller dårlig.

TSJEKKIA-BESØK: Christos Zafeiris og familien etter cuptriumf. Foto: Slavia Praha

20-åringen merker stor forskjell fra stemningen 4-5000 tilskuere på Haugesund Sparebank Arena klarer å lage.

– Her er det et snitt på 20.000, så det er litt annerledes. De er der for oss uansett hvor vi er, som er helt fantastisk, sier Zafeiris.

Til tross for kulturforskjeller og språkutfordringer, trives de norske Slavia-profilene.

– Nå har vi blitt så mange nordmenn i garderoben. Vi klarer å holde på kompis-stemningen og tar vare på hverandre, forteller Sinyan.

VRAKET NORGE: Slavia Praha-spiller Sheriff Sinyan. Foto: Slavia Praha

Midtstopperen har valgt å spille for Gambia til fordel for Norge.

– Da jeg tok det valget var det umulig å vite. Jeg har hatt mye fine eventyr og kule kamper med laget. Det er ikke noe jeg angrer på, deler Sinyan.

Zafeiris har vært kaptein for Norges U21-landslag. Driblefanten kan likevel fremdeles spille for Hellas, som familien kommer fra. Heldigvis forsikrer han:

– Jeg føler meg hjemme i og elsker Norge. Det er de jeg vil representere.

– Irriterer hverandre

Den norske Slavia-gjengen bor alle i samme blokk i Praha.

– Det er litt «fight» om for eksempel Odd og Haugesund møter hverandre eller Molde taper kamper. Da kan vi fyre Sheriff litt, sier Zafeiris.

– Hvordan fyres det?

– Ikke så mye, men vi kan irritere hverandre på en bra måte. Det er gøy, svarer norsk-grekeren.

HAR DET TSJEKT: Conrad Wallem og Christos Zafeiris. Foto: Michal Cizek / AFP

– Jeg må lære de om livet, Christos kan ikke koke pasta engang, røper Sinyan.

Mye tyder på at det er en stund til Tsjekkia-trioen vender tilbake til Norge.

– Planen er å spille i utlandet i minst ti år. Jeg kan ikke dra hjem med halen mellom beina, sier Wallem.