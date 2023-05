Norske Patrick lever drømmen i Hollywood

Patrick Strøm (40) og Anniken Aalbu (29) fra Nordstrand lever på mange måter et helt ekstraordinært liv.

Paret møttes i 2018 i Los Angeles, USA, hvor de fortsatt er bosatt.

Sammen har de barna Millie (3 år) og Macie (15 mnd), og driver produksjons- og management-selskapet Cultivate Entertainment. Firmaet startet Strøm opp med co-founder Sean Butler tilbake i januar 2019.

Samtidig spiller Strøm innebandy på høyt nivå - i den nordamerikanske ligaen.

EGET FIRMA: Patrick Strøm (t.v) og Sean Butler stiftet Cultivate Entertainment for fire år siden. Foto: Privat

Stort selskap

De første årene ble brukt til å etablere, utvikle firmaet og vise seg frem til flere hundre bedrifter og folk i mediebransjen i USA.

– Det første året møtte vi over 250 selskaper for å fortelle hvem vi er og hva vi ønsker å gjøre, og på tampen av 2019 startet vi en sportspodkast som etter litt nådde alle mediene i USA, sier Strøm til TV 2.

Podkasten skjøt fart i januar 2020.

Kort tid før den verdenskjente basketballproffen Kobe Bryant og datteren døde i en helikopterulykke var Bryant gjest i firmaets podkast «All the smoke». De var nærmest det siste mediet stjernen snakket med før sjokk-nyheten kom.

Plutselig var podkasten kjent over hele verden, men så kom koronapandemien.

– Da stengte nesten alt av produksjon og alt ble utsatt til 2022, så vi føler egentlig at i fjor var vårt andre år med bedriften. Vi er et veldig ungt, men voksende selskap.

Kjendismøter

Siden har det blitt mange stjernemøter.

– Hvilke kjente personer har dere har møtt eller jobbet med?

– Av noen kan vi nevne Jamie Fox, Snoop Dogg, Kobe Bryant, og Stephen Curry og Lil Wayne. Og i de kommende månedene vil det være mange flere fra A-lister, så det er bare å følge med, sier Aalbu, som ikke kan offentligjøre navnene på alle kjendisene de jobber med.

Selv mener Nordstrand-gutten at det de gjør ikke kan måle seg med noen andre.

– Norge har flere regissører og skuespillere som lykkes i USA, som Joachim Rønning, Aksel Hennie og Tommy Wirkola, men etter at jeg gikk gjennom historiebøkene har ingen gjort det vi gjør.

– Vi har et management med 125 klienter, TV-serier på Netflix, AMC, Canal+ og en av de største sportspodkastene i verden. Det har ikke blitt gjort før av noen nordmenn, sier Strøm.

Innebandy-satsingen i USA er ikke levbart økonomisk, så paret lever av lønnen de får i mediebransjen.

Ikke i tankene

Strøm spilte både ishockey og innebandy da han vokste opp i Norge.

Med en far og onkel som spilte på øverste nivå var interessen tidlig plantet hos Strøm, som selv har spilt for Bekkelaget, Vålerenga og Ellingsrud.

Han var på U19-landslagsuttak da han fikk beskjed om plass på befalskolen, og etter tre år i Forsvaret stoppet dermed proffsatsingen.

Da han flyttet over Atlanteren i 2016, la han igjen utstyret hjemme i Norge.

– Jeg tenkte at de ikke spilte innebandy her borte, sier Nordstrand-gutten.

PROFF: Patrick Strøm spiller innebandy på høyt nivå i USA. Her sammen med datteren Millie. Foto: Privat

Traff blink

Det første året i USA foregikk det mye i livet til Strøm, og han merket selv at han ble mer og mer forbannet.

– Da sa mamma at «du spiller jo ikke innebandy lenger», som var en plattform jeg pleide å få ut mye av kruttet mitt på, forteller han.

Da begynte Strøm å google seg frem til lag han kunne spille for i Los Angeles-området.

– Så møtte jeg et lag og trente med dem. Det åpnet for meg at det er mye innebandy her, sier Strøm, som signerte for Fresno Force da proffligaen ble lansert i landet.

Innebandy-kampene spilles i helger, og ofte i intense perioder om sommeren. Fordi Fresno Force vanligvis holder til i Fresno blir det mye trening på egenhånd for nordmannen, eller med andre lag nærmere der paret bor.

FRESNO FORCE: Strøm har vunnet flere titler med innebandy-laget Fresno Force. Foto: Privat

Han har to gull og to sølv i US Nationals, det største mesterskapet i Amerika. Strøm har vunnet California Open, Golden State Cup og Dallas Open.

– Han har virkelig vært med og løftet sporten og miljøet her. Han er veldig respektert, og har en kul spillestil. Det er gøy å se at han ikke bare ble proff, men at han også er en viktig brikke og viser at folk kan satse på å bli innebandy-spiller, sier samboeren Aalbu.

Flere tusen følger med

Hun deler drypp fra tilværelsen i USA på Snapchatkontoen Hjemmebane - en konto hvor idrettsfruer viser hvordan livet er «bak fasaden», og hvordan det er å bo og leve med idrettsutøvere.

Aalbu er selv datteren til tidligere fotballspillere Jan-Erik Aalbu og Ellen Scheel Aalbu. Hun er også søsteren til Andreas Aalbu, som nå er kommersiell leder i Stabæk.

Anniken følte lenge at hun ikke passet inn i idrettsfamilien fordi hun selv ikke delte de samme interessene i oppveksten.

FRA FOT- TIL HÅNDBALL: Jan-Erik Aalbu, faren til Anniken, er tidligere fotballspiller. Nå er han kommersiell sjef i Norges Håndballforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg var alltid den som ikke passet inn i familien fordi jeg heller ville stå på en scene. Alt jeg likte i barndommen har jeg funnet veien til selv, men jeg klarte på en eller annen måte å ende opp i idretten, sier Aalbu, som tidligere har jobbet som journalist i Eurosport og medieansvarlig for kombinertlandslaget.

– Litt synd

I voksen alder har hun reflektert over hva det har gitt å vokse opp i en familie hvor idretten tok, og tar, mye fokus.

– Det gir en god mentalitet. Jeg lærte at man ikke blir god om man ikke trener mye, noe jeg så på som negativt som liten. Men det har gjort at jeg har kommet dit jeg er i dag. Jeg har tatt med meg mye av idretten inn i bransjen, sier Aalbu.

– Det er litt synd at man først ser i voksen alder hvor mye jeg setter pris på det pappa har gjort. Det var tøft å ha en pappa som reiste over 200 dager i året, og det var kjipt at han var så mye borte, men jeg er veldig takknemlig for alt jeg har lært ved å se hvordan han jobber.

Etter at foreldrene la skoene på hylla har de derimot hatt god tid til å besøke både barn og barnebarn over vannet.

– De gjør alt de kan for å være mye til stede i barnebarnas liv. Han er verdens beste morfar til jentene. Det er kjipt at vi bor langt unna, men han kan fort kaste seg på et fly for å være her i åtte-ni dager for å treffe dem, forteller Aalbu.