Norske forskere vil renvaske dopingtatt OL-løper

– Det er ikke tvil om at prøvene var rene, sier norsk dopingekspert.

Australias Peter Bol feirer sølv på 800 meter under fjorårets Commonwealth Games. Foto: GLYN KIRK / AFP

I januar kom nyheten om at den australske løperen Peter Bol, som kom på fjerdeplass under 800-meteren i Tokyo-OL, testet positivt for dopingmiddelet EPO.

Bol selv har hele tiden hevdet at resultatet ikke stemmer:

– Jeg er uskyldig, og venter på at det skal bli bevist, sier han ifølge The Guardian.

Bol kom til Australia som flyktning fra Sudan da han var åtte år gammel, og er også kjent for sitt veldedige arbeid.

Bare dager før han var favoritt til å vinne den prestisjefulle prisen «Young Australian of the Year», fikk han prøveresultatene sine lekket til media. Både australsk antidoping og Australias friidrettsforbund nekter for å stå bak lekkasjen.

Det ble ingen pris på Bol, og nå viser det seg at prøvene kanskje ikke var positive i det hele tatt.

Peter Bol, til venstre, under OL-finalen på 800-meter i Tokyo. Foto: Matthias Schrader / AP

– Han er offer for slurvete laboratoriearbeid. Det er ingen tvil om at prøvene var rene for syntetisk EPO, sier professor Jon Nissen-Meyer ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Han er del av én av to ulike ekspertgrupper som, uavhengig av hverandre, har konkludert med at det ikke finnes bevis for syntetisk EPO i Bols urinprøver.

Nissen-Meyer har tidligere også engasjert seg i Erik Tysse-saken.



Men hvordan er det mulig?

– Utbredt problem

Ifølge både Nissen-Meyers team og Dr. Chen ved University of British Columbia, så har Wada-laben mistolket resultatene, fordi den negative kontrolltesten, som Bols prøver ble sammenlignet med, ikke inneholdt samme nivå med naturlig EPO som Bols prøver.

Hva er EPO? EPO er et hormon, som produseres i nyrene, som stimulerer utviklingen av røde blodceller. EPO har fått stor medieoppmerksomhet som følge av at kunstig framstilt EPO har blitt brukt som dopingmiddel innen utholdenhetsidrett.

Nissen-Meyer mener det ikke bare er den australske laben som begår den feilen.

– Det er et utbredt problem, og har store konsekvenser for utøverne.

– Å prøve å forklare min mor hva jeg ble tatt for, var det vanskeligste, sier Peter Bol. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Frykter ødelagt omdømme

Etter at B-prøven ikke bekreftet resultatet fra A-prøven, men kom tilbake som «atypisk» (verken positiv eller negativ), fikk Bol suspensjonen sin midlertidig opphevet. Likevel, er han fortsatt under etterforskning.

Til avisen Sydney Morning Herald åpner Bol opp om omdømmetapet:

– Alle sponsorer blir satt på vent, fordi du blir stemplet som en doper. Man er ikke en idrettsutøver lenger.

– Å prøve å forklare min mor hva jeg ble tatt for, var det vanskeligste. Det kan du ikke sette en pris på.