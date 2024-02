Norsk VM-helsprekk: – Skal ikke være mulig

NOVE MESTO (TV 2): Kjempeskuffelse for det norske laget på sprinten.

Det ble ingen medalje på Norge på VM-sprinten.

Ingrid Landmark Tandrevold hadde gått fort i sporet og skjøt for gull på stående. Det endte med tre bom.

I mål var hun hele 1.56,6 bak Julia Simon, som ligger an til å ta gullet.

– Meget skuffende og under pari. Sprint er så viktig for mesterskapet. Det ødelegger for jaktstarten også, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.



Norske tider 1. Julia Simon Juni Arnekleiv, +1.36,1 Ida Lien, +1.50,2 Ingrid Landmark Tandrevold, +1.156,6 Karoline Knotten, +2.12,8 Løpet pågår fortsatt, og plasseringene er ikke klare ennå.

Også for Karoline Knotten (to bom) og Ida Lien (tre bom) gikk det galt på stående, etter at begge hadde skutt fullt hus på liggende.

– Mental helsprekk for det norske laget. De takler ikke presset. Det er perfekte skyteforhold, så dette er kun mentalt. Tre bom skal ikke være mulig, kommenterer Bjørndalen.

Juni Arnekleiv var den eneste norske løperen som holdt hodet kaldt på stående. 24-åringen hadde imidlertid én bom på liggende.

Farten i sporet var heller ikke god nok til at hun klarte å koble seg på i tetkampen, og Arnekleiv gikk i mål ett minutt og 36 sekunder bak Simon.

Saken oppdateres.