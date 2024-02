Norsk unggutt dukket opp i Premier League: – Føles ikke ekte

UNGGUTT: Travis Enrique Hernes (18) satt på innbytterbenken mot Fulham og Aston Villa. Her mot AC Milan i UEFA Youth Cup. Foto: Mike Egerton

Ved siden av et ukjent navn i troppen til Newcastle mot Aston Villa, var et lite norsk flagg. Navnet tilhørte en lovende unggutt fra Hønefoss.



– Det er helt sykt. Man hører ingenting, og kan ikke gjøre noe annet enn å se seg rundt og prøve å ta det innover seg. Det er som det man drømmer om når man er liten.

Det forteller unggutten Travis Enrique Hernes til TV 2 om sin første opplevelse fra innbytterbenken til Newcastle.

I forkant av kampen mot Fulham i FA-cupen fikk norsk-jamaicaneren den litt overraskende beskjeden om at han var tatt ut i troppen til førstelaget. Det i skadefraværet til Callum Wilson.

Det samme skjedde igjen i kampen mot Aston Villa få dager senere – den gang i Premier League.

– Det er spillere man ser på TV og tenker «Wow, de er gode». Så når man sitter på benken så er alt man vil å bare oppleve hvordan det er å være på banen i en Premier League-kamp, forteller han.



Barndomsdrøm

18-åringen fra lille Heradsbygda utenfor Hønefoss begynte i november å trene sammen med førstelaget til Premier League-klubben.

Eddie Howes stjernespekkede mannskap har flere spillere med lang fartstid i fotballen. Det vekket ungguttens nerver da han fikk beskjeden om at han skulle trene med de største profilene i klubben.

– Da jeg ble kalt inn til førstelagstrening, så var det helt sykt å tenke på at jeg har spilt med alle disse gutta her på Fifa, og de bare aner ikke hvem jeg er, forteller han.

SVENSK STJERNE: Alexander Isak etter en scoring mot PSG i Champions League i november i fjor. Foto: STEPHANE MAHE

Han er særlig imponert over den svenske spissen Alexander Isak, som denne sesongen står med ti mål på 17 kamper. Det samme med den tidligere Milan-spilleren Sandro Tonali.

– Det føles ikke ekte når man er inne i garderoben med Champions League-fotballspillere, liksom. Men man må bare bli vant med det, sier han.

«Ikke god nok»



Selv om han nå lever det som han selv omtaler som en drøm, har ikke veien dit vært enkel for heradsbygdingen.



Allerede som 14-åring flyttet Hernes til fotballbyen Wolverhampton, hvor han som 15-åring fikk prøvespille.



Der fikk han en beskjed han sent vil glemme:

– De sa at jeg ikke var god nok.

– Jeg ble skikkelig lei meg. Når man er fra Norge og satser, så er det eneste man har lyst til å spille for en Premier League-klubb, forteller han.

Likevel klarte en da 15 år gammel Hernes å snu den tunge beskjeden til sin fordel. I stedet for å bryte seg selv ned, brukte han det som motivasjon.

Det skulle vise seg å være lønnsomt, for bare året etter fikk han toårskontrakt i League One-klubben Shrewsbury. Der fikk revansjert seg mot de som tidligere hadde fortalt han at han ikke var god nok.

– Da jeg var 16 endte jeg opp med å spille mot Wolverhampton, og så endte jeg opp med å score mot dem, sier han og legger til:

– Så selv om jeg var skikkelig lei meg først, så tror jeg at det var for det bedre.

Fra Premier League til romjulscup

Flere treninger med førstelaget til «The Magpies» har derimot ikke satt en stopper for de hjemlige forpliktelsene. I desember dukket han opp i Modumhallen utenfor Drammen.

Der deltok han i den årlige romjulscupen, sammen med storebror og AaFK-spiller Trace Murray.

– Da jeg var liten brukte alltid broren min å spille i Romjulscupen, så jeg har alltid hatt lyst til å spille der. Så sa han nå når jeg var hjemme at dette året her skal vi spille, forteller han.

BRØDRE: AaFK-spiller Trace Murray er storebroren til Newcastle-unggutten Travis Hernes. Foto: Privat

Det ble en kortvarig affære for unggutten som måtte tilbake til Premier League-kaoset dagen etter for å fortsette jobbe seg mot en fast plass i troppen.

For 2024 er målet å få både debut og sin første start for «The Magpies». Det er et mål han selv mener kan være innenfor rekkevidde.

– Når man trener med laget hver dag, og blir tatt ut på benken, så viser det jo at man gjør noe riktig. Jeg må fortsette å gjøre mitt beste, og vise at jeg fortjener den plassen i troppen, sier han.