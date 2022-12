Norsk talent besvimte under EM-løp

DRAMATISK: Rabi Abdullahi Dahir kollapset under EM-løp. Dette bildet er fra et stevne på Bislett stadion i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

Rabi Abdullahi Dahir var med fremme i teten tidlig, men etter bare åtte minutter gikk han i bakken og ble liggende. I etterkant viste TV-bildene at han fikk behandling av helsepersonell.

– Vi vet at han besvimte på runde to, men at han nå er våken og blir tatt godt vare på, sier landslagslege Vibeke Røstad til NRK.

Esten Hansen-Møllerud Hauen ble beste norske på 7.-plass, 27 sekunder bak vinneren. Britiske Will Barnicoat vant foran den irske duoen Nicholas Griggs og Dean Casey. Seierstiden ble på 15.15 minutter.

Simen Gløgård Stensrud ble nummer 27, 47 sekunder bak, mens Vebjørn Hovdefjord endte på 30.-plass. Andreas Fjeld Halvorsen endte nede på 67.-plass.

