Norsk stafettseier imponerer: – Vanvittig bra

Ingrid Landmark Tandrevold sprakk under VM-stafetten. I Östersund løftet hun seg, og hjalp Norge sikre seier.

Under VM skjøt Ingrid Landmark Tandrevold Norge ut av medaljekampen. Under verdenscupen i stafett viste hun styrke.

I Östersund sikret 26-åringen to fulle hus, og tok ledelsen fra Tyskland.

– Det var deilig, jeg måtte kjempe for det i dag, men det var veldig gøy, sa Tandrevold til NRK etter sin etappe.

Da kunne Marte Olsbu Røiseland sette fart på ankeretappen. Perfekt skyting gjorde at den erfarne 32-åringen beholdt ledelsen, med hele 15 sekunder ned til Frankrike på andreplass.

Røiseland kunne gå alene inn på stadion, og løfte hendene for å feire norsk seier foran svenske ski-fans.

– Skikkelig gøy! I dag syns jeg hele laget leverte, sa Røiseland til NRK etter seieren.

– Det var skikkelig gøy å se alle levere super-etapper, så det var bare gøy å gå i dag.

Tandrevold selv var full av lovord om ankerkvinnen.

– Marte leverer det Marte er best på. Sisteetapper og å vinne skirenn så jeg er veldig stolt av Marte og hele gjengen i dag, sa hun til NRK.

Etter Norge fulgte Frankrike og Tyskland.

– Veldig imponerende

Det er flere som er fulle av lovord etter stafett-seieren. TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen roser innsatsen til de norske skiskytterne.

– Det er vanvittig bra skyting som gjør at Norge vinner i dag. Det er veldig imponerende, sier Bjørndalen til TV 2.

VELDIG FORNØYD: Ole Einar Bjørndalen roser det norske stafettlaget. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Mens Norge bare trengte fire ekstraskudd, så brukte de antatt hardeste konkurrentene Frankrike og Tyskland sju, mens SVerige måtte bruke hele ti ekstraskudd på hjemmebane.

Bjørndalen lar seg også imponere av Juni Arnekleiv og Ida Lien, som var sentrale i å slå det sterke startfeltet.

– Det er det som imponerer meg mest i dag at Arnekleiv og Lien tåler presset så bra og henger så godt med.

Veteranen som nå er TV 2s ekspert peker på at Tandrevold og Røiseland har vært solide over tid, mens Arnekleiv og Lien ikke er like erfarne.

– Det er veldig artig å se at alle gjør veldig bra etapper. Arnekleiv går sin første verdenscupstafett og holder godt følge og veksler bare tolv sekunder bak. Ida Lien bruker bare ett ekstraskudd.

Tandrevolds snuoperasjon

Juni Arnekleiv var først ut i ilden. Stafetten var 24-åringens første i verdenscupen, men en uredd Arnekleiv gikk tidlig i tet.

På første stående skyting måtte debutanten bruke to ekstraskudd. Da hun vekslet til Ida Lien lå Norge på en foreløpig fjerdeplass.

Lien traff fullt hus på sin liggende skyting og fortsatte den gode flyten til det norske laget. På stående måtte de norske nok en gang ty til ekstraskudd, men Lien holdt fjerdeplassen.

Etter etappen erklærte Juni Arnekleiv til NRK at hun hadde «ståltroen» på de to gjenværende skiskytterne på stafetten.

Tribuner fulle av svenske fans kunne se Lien veksle til Ingrid Landmark Tandrevold. Da hadde Norge ni sekunder til Tyskland som ledet.

Før teten kom til standplass hadde Tandrevold allerede redusert den tyske ledelsen. Skiskytteren fra Bærum traff fullt hus på liggende skyting og var først ut fra standplass.

Med nok ett fullt hus på stående satte Tandrevold fart mot siste veksling og Marte Olsbu Røiseland, som gikk ut på siste etappe med ledelse.

– Det var deilig! Jeg hadde så lyst til å veksle til Marte i tet, sa Tandrevold til NRK.