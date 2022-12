Norsk seier på stafetten tross sprekk av Christiansen på ankeretappen

VANT: Sturla Holm Lægreid, Filip Fjeld Andersen, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjaastad Christiansen vant stafetten for Norge i verdenscupen i Hochfilzen. Foto: Andreas Schaad

Norge var store favoritter i forkant av lørdagens stafett i verdenscupen og leverte til forventingene.

Vetle Sjåstad Christiansen gikk i mål 20 sekunder foran Sverige på 2.-plass. Tyskland ble treer 28,6 sekunder bak Norge.

En dominant Johannes Thingnes Bø på tredjeetappen ga Sjåstad Christiansen over ett minutt ned til konkurrentene før ankeretappen.

Sjåstad Christiansen fortsatte den gode laginnsatsen med fullt hus på første skyting, men på siste skyting ble det problemer.

30-åringen bommet to ganger og måtte benytte seg av sine tre ekstraskudd. Det hjalp ikke nok, til tross for ett treff. Dermed ble det en strafferunde og ledelsen sank ned til 30 sekunder.

– Vi liker å vinne med stil, men dette var et lite skjær i gleden. Dette er skiskyting, sa Thingnes Bø til NRK etter at strafferunden ble et faktum.

I tet fra start

Sturla Holm Lægreid var første nordmann ut i løypa og åpnet godt på standplass med full hus på første skyting.

På sin andre skyting var han derimot ikke like treffsikker og måtte bruke tre ekstraskudd.

Lægreid vekslet med Filip Fjeld Andersen ti sekunder foran Sverige og Østerrike.

Fjeld Andersen fortsatte i tet og skjøt feilfritt på liggende skyting, men hadde en rekke konkurrenter ikke mange sekundene bak seg.

På stående skyting bommet han på ett skudd og måtte benytte seg av ett ekstraskudd.

Dermed tok Italia og Sverige seg forbi Fjeld Andersen før vekslingen med Thignes Bø. På tredjeetappen tok det likevel ikke lang tid før Norge var i ledelsen igjen og holdt konkurrentene unna resten av stafetten

