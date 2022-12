Norsk profflag kryptisk om superstjernen

Én ting er opplagt: Hadde det norske profflaget Uno-X hentet 37-åringen med 34 etappeseire i Tour de France, så hadde de trolig vært garantert invitasjon til sommerens treukersritt.

Men så er spørsmålet:

Er dette aktuelt for Uno-X?

Og ikke minst:

Er dette aktuelt for Mark Cavendish?

Jens Haugland, sjef for Uno-X, har fått med seg at flere og flere stiller seg disse spørsmålene.

– Hvis man sitter lenge på Twitter, så merker man presset. Men det setter vi på kontoen for engasjement, noe som er positivt, sier han.

Ledig etter kollaps

Cavendish skulle egentlig syklet for det franske B&B Hotels-KTM-laget kommende sesong. Men på grunn av manglende finansiering kollapset det på dramatisk vis i forrige uke. Dermed sto plutselig 20 ryttere ute i desemberkulden uten kontrakt.

Siden har spekulasjonene pågått for fullt rundt den britiske spurtstjernen. Han mangler én etappeseier for å bli tidenes mestvinnende i Tour de France. Det er med andre ord mange som ønsker å se Cavendish på de franske landeveiene til sommeren, blant dem trolig arrangøren ASO.

Det norske profflaget Uno-X - som jakter én av to invitasjoner (wild card) til Tour de France - kunne med andre ord hatt nytte av å signere Cavendish.

– Det er et enkelt svar på dette: Cavendish er en legendarisk syklist som med stor sannsynlighet vil delta i sommerens Tour de France, men ikke for Uno-X, sier Jens Haugland.

HEMMELIGHETSFULL: Jens Haugland i Uno-X vil ikke snu kappa etter vinden og hente Mark Cavendish. Foto: Berit Roald

– Hvorfor ikke?

– Fordi vi har bygd opp hele vårt herrelag med en norsk-dansk modell, der vi henter den neste generasjon syklister fra nettopp disse landene.

– Men opplever du at dere hadde vært garantert en Tour de France-plass hvis dere hadde hentet ham?

– Ja, kommer det kontant fra Uno-X-sjefen.

Slik kan Uno-X komme til Tour de France 22 lag* får delta i Tour de France 2023

18 av de 22 plassene går automatisk til WorldTour-lagene (lagene på sportens høyeste nivå)

Uno-X er ikke på WorldTouren, og må derfor bli invitert av arrangøren

To av de resterende fire plassene går automatisk til de to lagene som er best plassert på UCIs årlige rangering (utenom de 18 WorldTour-lagene). De to er Lotto-Soudal og TotalEnergies

De to siste plassene kan arrangøren dele ut til de lagene de vil på nivå to (hvor Uno-X er)

Arrangøren foretrekker historisk å invitere to lag fra Frankrike. I 2023 vil det kun være ett av disse: TotalEnergies (som allerede er automatisk invitert).

Med B&B Hotels-KTM ute tilsier all sportslig logikk at Israel-Premier Tech (med Chris Froome, Jakob Fuglsang og Michael Woods i stallen) og Uno-X (med Kristoff, Rasmus Fossum Tiller, Halland Johannessen-tvillingene) blir invitert

Det spekuleres i om det baskiske laget Euskaltel-Euskadi vil bli invitert fordi 2023-Touren starter i nettopp Baskerland, men laget er ikke i nærheten av å ha det samme sportslige nivået som Israel-Premier Tech eller Uno-X *De siste årene har 22 lag deltatt i Touren. Det eksisterer hvert år en mulighet for at dette endres, men lite tilsier at dette vil skje i 2023

Kjøpt og betalt

Han vil ikke vike fra filosofien til laget for en kortsiktig effekt. Dette til tross for at det ville gitt enorm eksponering for sykkellaget - som fungerer som markedsføringskanalen til Uno-X Mobility. Det mener TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er smart.

– Hvis de hadde hentet Cavendish ville det blitt masse overskrifter i media og de ville umiddelbart fått valuta for en slik investering. Det kunne blitt en suksesshistorie, men det er også høy risiko forbundet med dette. Det er illojalt i forhold til strategien til laget og jeg tror det ville blitt sett på som et desperat forsøk på å kjøpe seg plass i Tour de France. Det ville gitt lite respekt, og jeg tror det er lurere å holde fast på den norsk-danske profilen og bygge videre på det, mener Kaggestad.

– Fra vårt ståsted handler det om å fremme vår identitet. Vi har ikke tenkt å dreie med vinden i forhold til det. Så får vi plass i de rittene som vi ønsker oss til når vi fortjener det. Men vi går ikke på akkord med filosofien vår, understreker Jens Haugland.

– Men har dere blitt tilbudt Mark Cavendish?

– Alle forstår at - med den situasjonen som har oppstått hos B&B - så går det mange telefoner alle veier om dagen. Det sier seg selv at det gjøres mange avsjekker på kryss og tvers nå som det er så mange ryttere og ledere ledig på markedet.

– Så med det svarer du at det har vært dialog med Cavendish sine folk?

– Jeg har ikke noen kommentar utenom det, svarer Haugland.

Kritisk

Uno-X må dermed håpe at ett av de 20 lagene (av 22) som allerede er sikret Tour de France-plass signerer Cavendish. Hvis eksempelvis Q36,5 Procycling Team eller Tudor Pro Cycling - som begge sykler på nivå 2 i sykkelsporten - henter briten, kan det plutselig snappe en invitasjon foran nesa på Alexander Kristoff og co.

NYKOMMER: Alexander Kristoff er nå på treningsleir med Uno-X. Han skal sykle for det norske laget kommende sesong. Foto: Torstein Wold / TV 2

– De som henter ham vil styrke sjansene sine. Det at han kan ta rekorden på antall etappeseire, er en historie som ASO trolig ønsker å ha med til sommeren. Men jeg tror ikke at han passer inn i Uno-X. De har Kristoff som klar kaptein. Og jeg mener at de ikke trenger en Cavendish som er på tampen av karrieren, det er ingen som vet hva man får med ham og han er sikkert en dyr mann, sier Mads Kaggestad.