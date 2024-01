Norsk opptur – snevert semifinale-håp lever

Norge-Nederland 35–32 (16–18)

Norge slo tilbake etter to strake tap i EM, og tok sine første to poeng i hovedrunden.



Sander Sagosen (28) legger ikke skjul på at seieren smakte godt.

– Det er en deilig følelse for oss. Jeg er stolt over gruppa og laget – og hvordan vi har stått i dritten sammen og hever oss, sier Sagosen til TV 2.

Til tross for et skuffende EM så langt, så forteller den norske stjernen om en sammensveiset spillergruppe.

– Vi står rakrygget i medgang og motgang. Det er artig å være en del av denne gjengen her. Vi pynter ikke på det, verken når vi gjør det bra eller dårlig. Vi står sammen om det. Da er det ekstra deilig når det går veien og vi klarer å heve oss, sier 28-åringen.

KUNNE SLIPPE JUBELEN LØS: Jonas Wille og resten av trenerbenken fikk en etterlengtet seier. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Høy temperatur i pausen

Norge var i stor trøbbel før oppgjøret mot Nederland fredag, og var avhengig av seier for å ha håp om EM-semifinale.

Målene rant inn begge veier i førsteomgangen, og Jonas Wille sine menn lå under 16–18.

TV 2s håndballekspert Bent Svele lot seg ikke imponere over det han så i første halvdel.

– Det er et norsk lag som virker veldig preget av det de har prestert så langt i dette mesterskapet. Forsvarsspillet er under enhver kritikk, og det renner inn mål, var Sveles dom over førsteomgang.

Strekspiller Petter Øverby avslørte at det var høy temperatur i garderoben i pausen.

– I pausen var det kjefting og smelling - og det skal det være hvis man ligger under. Vi spilte ikke ræva i førsteomgang, men Nederland spilte en god omgang, sier Øverby til TV 2.



ÅPNER: Øverby forteller om høy temperatur. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Norsk snuoperasjon – EM-håpet lever teoretisk

Norge løftet seg imidlertid i andreomgang. Anført av superstjernen Sander Sagosen så fikk Norge kampen inn i sitt spor.

Til slutt ble stillingen 35–32 til Norge. Sagosen endte med 6 mål og 11 målgivende pasninger.

Seieren mot Nederland betyr at EM-håpet fortsatt lever for Norge. Sagosen og co. må imidlertid slå Danmark og Sverige i de to siste kampene.

Våre nordiske naboer ligger på de to øverste plassene med én kamp mindre spilt. Norge er også avhengige av resultater i andre kamper for avansement.

– Danmark spiller bra, men ingenting er umulig. Vi skal gi gass, og jobbe mot nye mål, sier Sagosen om mulighetene.



Dersom det blir poenglikhet, så gjelder innbyrdes. To av seks lag fra hovedrundepuljen spiller seg til semifinaler.