Norsk landslagstrener har koblinger til dopingdømt travtrener

Tidligere denne måneden var hun en av de som ledet de norske skøyteløperne til EM-gull og verdensrekord på lagtempo.

Edel Therese Høiseth er tidligere skøyteløper og mangeårig trener for det norske landslaget.

Nå har hun havnet i en situasjon der treneren til hesten hun er eier i, står midt i en dopingsak.

– Jeg tar hundre prosent avstand fra alt som har med doping å gjøre, sier Høiseth til TV 2.

– For det første så har jeg ikke satt meg hundre prosent inn i alt. Jeg vet egentlig ikke nok. Jeg eier ti prosent i en hest som står der, og jeg vil ikke dømme noen før saken er ferdig behandlet, sier skøytetreneren.



SUKSESSTRENER: Edel Therese Høiseth har vært med på mange oppturer med skøytelandslaget. Her fra gulltriumfen på lagtempo under OL. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix.

I Danmark står hesten, Get A Wish, som hun er medeier i. Hesten trenes av Bo Westergaard, som nå etterforskes for brudd på dopingreglementet i hestesporten for andre gang.



Westergaard ble først utestengt i to år for overtredelse av dopingreglementet i 2015, etter at fire av hestene hans avla positive dopingprøver før et løp i Norge.

Den gang mistet han også lisensen. I desember i fjor fikk den danske travtreneren en ny dom mot seg, etter at hesten ID Exceptional avla en positiv dopingprøve etter et løp i Danmark.

Nå står han i fare for å bli utestengt i to og et halvt nye år. Westergaard har anket dommen. Anken er foreløpig ikke behandlet.

– Jeg vil vente til dette her er ferdig behandlet av alle instanser, og så tar jeg stilling til det da. Da må vi vurdere hva vi gjør med den hesten. Om jeg selger meg ut, eller om vi flytter den. Det vet jeg ikke nå, sier Høiseth.

DØMT: Den danske travtreneren Bo Westergaard ble dømt og utestengt for dopingovertredelser i 2015. Nå har han en ny dom mot seg.

– Lurt å distansere seg

Westergaard har fått frist 22. januar for å komme med utdypende opplysninger i forbindelse med anken.

TV 2s ekspert Mads Kaggestad, mener Høiseth har havnet i en uheldig situasjon.

– Det er nok lurt av henne å distansere seg fra det engasjementet, for her er det en ny episode med en person som har vært dømt før og det er uheldig for henne, men i henhold til rettsprinsippene skal det ikke være problematisk. Det er ikke så mye sammenheng mellom travsport og skøyter i dette tilfellet, sier Kaggestad.



President i Norges Skøyteforbund, Mona Adolfsen, er tydelig på at forbundet har full tillit til landslagstreneren, både når det kommer til hennes generelle holdninger til doping, og med tanke på hvordan hun bestemmer seg for å håndtere denne saken.

– Vi snakker om en hest Edel Therese (Høiseth) eier ti prosent av, og så er det en annen hest, som trenes av samme person, som har testet positivt. Vi tar tydelig avstand fra doping. Vi jobber helt klart for at man ikke skal ha tilknytning til det i det hele tatt. Samtidig, hvis man skal gjøre vurderinger som denne på alt og alle, så kan det hende at vi må bruke veldig mye ressurser på det, ressurser som vi føler at vi kan bruke på en bedre måte, sier Adolfsen.

FULL TILLIT: Skøytepresident Mona Adolfsen og forbundet har full tillit til Edel Therese Høiseth og hennes håndtering av denne saken. Foto: Terje Pedersen

Bør ta lærdom

Kaggestad har forståelse for at Høiseth er forsiktig i sine uttalelser så lenge det ikke er kommet noen endelig dom i saken.

Han peker på at skøytetreneren kanskje burde unngått å engasjere seg i hestene til en tidligere dopingdømt trener, men at det ikke nødvendigvis er synonymt med at man bør så tvil om Høiseths moral.

– Jeg tenker at det er uheldig at hennes navn havner oppi dette, men hun bør ikke klandres for at hun har engasjert seg i en hest som trenes av en person som havner i trøbbel. Det betyr ikke at hun har feil intensjoner eller holdninger i sitt virke som trener for skøytelandslaget, sier Kaggestad.

BØR TA LÆRDOM: Mads Kaggestad mener at dette er en situasjon både Høiseth og andre bør ta lærdom av, dersom Westergaard blir dømt. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Skøytepresident Adolfsen forteller at saken i utgangspunktet ikke har vært et tema innad i forbundet, men at denne og lignende situasjoner kan bli aktuelt å se på i framtiden.

– Det kan være at vi vil se på om dette, og eventuelle andre lignende situasjoner, er noe vi bør ha kjøreregler på. Det kan gjelde investeringer i ulike selskaper, som kanskje har forretninger i land man ikke ønsker å samarbeide med, for eksempel, men det er vanskelig å gå veldig detaljert inn i en sånn type kontroll. Vi har begrenset med ressurser, og de vi har ønsker vi å bruke på aktivitet, sier skøytepresidenten.



– Man kunne sagt til Høiseth at sånn går det når du engasjerer deg i en trener som er tidligere dopingdømt, men der ligger det kanskje en lærdom da. Dersom en trener skal engasjere seg i en hest, er det veldig viktig å ha gjort research på apparatet bak. Og hvis Westergaard blir dømt, så er det noe både hun og andre bør ta lærdom av, sier Kaggestad.