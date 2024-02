Norsk klubb rapportert: – De mobber

MOBBEANKLAGER: Frisk Asker-spillerne blir beskyldt for å ha mobbet en Lillehammer-spiller. Her fra en tidligere kamp denne sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB

Lillehammer-leiren mener at spiller ble mobbet under EHL-kamp. Frisk Asker beklager, men oppfatter ikke hendelsen som mobbing.

Det er lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som melder om saken.

Hendelsen skjedde under søndagens seriekamp mellom Lillehammer og Frisk Asker.

Lillehammer-spiller Christian Fosse går knallhardt ut mot behandlingen av lagkameraten, Dallas Gerads.

– Det er ganske ekstremt hva Asker-spillerne tar seg retten til å si. De mobber vår nummer 13 for hvordan han ser ut. Han kan ikke gjøre noe med øynene sine, tordner Fosse overfor avisen.



Lillehammer-spilleren sier at det ikke bare var en kommentar i kampens hete, og at det fortsatte hele oppgjøret.

Hovedpersonen har samme versjon av saken.

– Det pågikk kampen gjennom. Jeg får ikke gjort noe med skjelingen. Den er medfødt, sier Dallas Gerads til GD.



BESKYLDNINGER: Lillehammer-leiren mener at Dallas Gerads fikk stygge kommentarer mot seg kampen gjennom. Foto: Lillehammer IK

Frisk-kaptein Alexander Bonsaksen er ikke enig i fremstillingen.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at han ble mobbet. Det gjør vi ikke, sier Bonsaksen til TV 2.



– Det er alltid munnhuggeri. Ofte når det er litt kamp og en tett hockey-match, er det litt følelser i sving. Det var nok litt munnhuggeri begge veier i kampens hete, men ikke noe mer enn vanlig sånn vi oppfatter det, forklarer Frisk-kapteinen.

FRISK-PROFIL: Alexander Bonsaksen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Regner med reaksjon

TV 2 har snakket med sportssjef i Lillehammer, Lars Bergseng. Han opplyser at spillerne hans ikke vil kommentere saken utover hva de har sagt til lokalavisen.

Bergseng bekrefter at hendelsen er rapportert til Norges Ishockeyforbund.

– Vi mener at det er ting som ikke bør skje på en ishockeybane. I kampens hete kan det noen ganger skje ting. Det må man skjønne. Men det forsvarer ikke episoden, og vi var nødt til å innrapportere dette til forbundet, sier Bergseng til TV 2.

– Vi regner med at det blir en reaksjon på det, tilføyer han.

Nicolay Sørensen, daglig leder i Frisk Asker, har tatt saken opp med sine egne spillere.

– Fra vår side oppfatter vi dette som diskusjoner og munnhuggeri i kampens hete. Jeg vet ikke hvem som har sagt hva eller hva som er sagt, men Lillehammer oppfattet det som veldig negativt. Da er vi nødt til å ta det alvorlig og svare ut det, sier Sørensen til TV 2.

– Vi hadde et godt møte på morgenen i dag, hvor jeg snakket om verdiene til klubben, hva vi står for og hvordan vi skal oppføre oss. Det var ikke noe dramatikk i det, fortsetter han.

DAGLIG LEDER: Nicolay Sørensen, her fra et tidligere møte med TV 2. Foto: Torstein Wold / TV 2

Bonsaksen beskriver det som «en fin samtale».

– Han informerte om hva Lillehammer synes og sa at vi som klubb selvfølgelig ikke står inne for mobbing. Nå oppfatter vi det ikke slik at det var mobbing, men det er ikke noe vi som klubb står inne for, sier Frisk-profilen.

– Legger seg flate

Både Bergseng og Sørensen bekrefter at de har snakket sammen i etterkant.

– Vi diskuterte litt det der. De legger seg flate. Sånt skal ikke forekomme. De beklager selvfølgelig det som har oppstått, forteller Bergseng til TV 2.

– Når Lillehammer reagerer som de gjør, må vi selvfølgelig ta det alvorlig her hos oss, sier Nicolay Sørensen, som bekrefter at de har beklaget situasjonen overfor motstanderen.

I starten av januar fikk Olivier Dame-Malka, som ikke lenger spiller for Frisk, straff for brutale slag mot Stjernen-unggutten Sondre Grønli.

Dette er andre gangen på en måned at Frisk har en sak av det negative slaget mot seg.



– Det synes jeg selvfølgelig er trist og uheldig. Noe mer har jeg ikke å si om den saken, melder Sørensen.

Frisk vant søndagens kamp 5-3. Se høydepunktene her: