Norsk frykt etter Danmark-kampen: – Litt guffent

SMITTERISIKO: Norges kaptein Stine Bredal Oftedal håper på så lite som mulig smitte etter at det ble kjent at Danmark hadde to smittetilfeller i sin EM-tropp. Foto: Beate Oma Dahle

– Det er alltid litt guffent. Vi skulle ønske at det ikke var et tema i det hele tatt. Det kommer litt på tampen. Tidligere har jeg følt at det har hatt noe å si i starten av et mesterskap, sier Stine Bredal Oftedal på en pressekonferanse dagen etter 29-31-tapet mot Danmark i EM.

Den danske håndballspilleren Kaja Kamp, som kom inn i Danmark-troppen mandag, samt assistenttreneren Lars Jørgensen, testet positivt for korona bare timer før kampen mot Norge.

Om andre blir smittet kan det få konsekvenser for videre spill.

– Hun har hatt korona tidligere, så vi får håpe det bare var etterdønninger. Vi får også håpe at hjelpetreneren har sittet med avstand til resten av troppen, fortsetter Oftedal.

Får svar i ettermiddag

Hele troppen til Danmark har blitt PCR-testet og får svar i ettermiddag.

– Vi ser ikke frem til testsvarene. Det er ikke særlig gøy. Jeg syntes vi har gjort alt vi har kunne gjort for å unngå det. Kaja (Kamp) fikk covid-19 for 11-12 dager siden og ble testet. Før hun kom inn, så tok hun en negativ test som ikke viste noen spor så kommer det en positiv test likevel når hun er i troppen, sier Danmarks landslagstrener Jesper Jensen til dansk TV2.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Det er ubehagelig og skikkelig uheldig. Men vi får gjøre så godt vi kan, fortsetter landslagstreneren.

Maren Aardahl syntes situasjonen er kjip, men bruker ikke for mye energi på det før eventuelt nye smittetilfeller.

KJIPT: Maren Aardahl tenker ikke for mye på mulig dominoeffekt etter Danmarks smittetilfeller i håndball-EM Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Hvordan er det å ha litt nært på seg?

– Vi får se på resultatene om det er noen flere som er positive, men jeg har ikke tenkt så mye på det, sier 28-åringen til TV 2.

Tatt forholdsregler

Stine Bredal Oftedal sier under pressekonferansen at de norske håndballjentene har tatt alle forholdsregler de kan for å unngå smitte.

– Vi har gått med maske, holdt avstand og vasket hender. Vi har håndtert det så godt vi kan.

– Er det kjipt å holde på med dette fortsatt?

– Ja, selvfølgelig. Vi skulle ønske at det var helt borte, men det tror jeg alle syntes.