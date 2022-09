Norgestoeren sliter med motivasjonen: – Det stanger ofte

Norge - India 3-0

Kamp 3: Ruud/Durasovic - Bhambri/Mynemi 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)

Lørdag ettermiddag kunne Norge juble over seier i landskampen mot India i Håkons Hall i Lillehammer. Det betyr at Norge er ett hakk videre i Davis Cup og er klare for ny kamp hvor en plass blant de 16 beste nasjonene ligger i potten.

Casper Ruud og Viktor Durasovic vant begge sine kamper fredag kveld, i en turnering hvor det handler om å vinne best av fem kamper. Lørdag startet med en double

Durasovic (325 i verden på singlerankingen og 224 på doublerankingen) gleder seg stort over å spille Davis Cup. Han beskriver det som en uke hvor ting er lagt godt opp for oppfølging og ikke minst at det blir litt «guttastemning» ettersom de spiller på lag.

Likevel er han usikker på hvordan 2023 vil se ut for seg selv.

– Jeg får se litt hvordan ting ser ut på slutten av sesongen. Kanskje jeg prøver å gi det et godt forsøk til neste år, men vi får se.

– Er det slik at det stanger på motivasjonen?

– Det stanger ofte, men slik er det jo med de fleste når man ikke får det til som man vil. Vi får se. Jeg prøver å fokusere om en uke eller to av gangen.

25-åringen, som er født i Orkdal men flyttet til Oslo i ung alder, har kjent på det samme tidligere. Tidligere har han imidlertid fått noen oppturer som har gjort det hele verdt det.

De har det manglet litt på i år. I løpet av 2022 har han til gode å klare å komme seg inn i en ATP 250-turnering. Det har blitt med ITF-kamper og ATP Challenger-kamper som ikke henger like høyt.

En ting han imidlertid har kjent litt mestring på i år er som doublespiller. Aldri har han vært rangert så høyt som nummer 224 i verden. Han beskriver det som både artig og overraskende. Men om det er veien videre, er han tvilsom til.

– Det begynte egentlig med at jeg da fikk innpass til turneringer og litt ekstra penger inn som kunne dekke fremtidige utgifter til eksempelvis den kommende uken etter det. Foreløpig er det mer en «sidejobb».

– Siden du fortsatt satser per nå - hva jakter du?

– Jeg jakter å kunne spille Grand Slams, i hvert fall være med i kvalifiseringen. Det er en opplevelse jeg vil ha i lommen. Det hadde vært gøy å kunne si man var med der når man gir seg.

– Kan det hende det blir en annen retning enn tennis for deg?

– Ja… Man prøver å bygge opp et rammeverk som støtter deg når man ikke har motivasjon. Men ja, om det er tennis, eller om man gjør andre ting i livet, får man bare se. Går det så går det. Jeg prøver i hvert fall litt videre uavhengig av motivasjon.

En som lot seg imponere over Durasovic i Lillehammer denne helgen er landslagskaptein Anders Håseth. Han gliste bredt da han møtte pressen etter at Durasovic hadde vunnet 6-1, 6-4 i sett fredag kveld.

Han mente at nordmannen spilte en «fenomenal» kamp og at det bidro til at Håseth hadde en av sine beste Davis Cup-dager noensinne.

På spørsmål om hvordan han ser for seg at Durasovic kan nå målene sine som tennisspiller er han klar.

– Han må stole på seg selv. At han skjønner at han ikke trenger å sette ballen i 200 kilometer i timen på linjen for å vinne. Viktor er god nok til å være på Grand Slam-nivå og det må han stole på.