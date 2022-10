Norgesmester i poker - for tredje gang

Martin Leithe fra Skien er norsk mester i poker 2022. I konkurranse med 1848 andre spillere stikker han av med både tittelen og førstepremien på 1,25 millioner kroner.

– Dette er kjempestort! Det er så stort som det kan få blitt, sier Leithe til TV 2.

Han har vunnet NM-titler i poker før. Han ble norsk mester i turbo i både 2019 og 2022. Nå har han vunnet den gjeveste turneringen på norsk ord - Main Event.

Studerer mer enn han spiller

Det er bare rundt seks år siden han begynte å spille poker på alvor. Dog kun på hobbybasis. 29-åringen trives utmerket i jobben som elektriker i Equinor.

– Det begynner å bli en vane for deg å vinne NM-titler. Er det så lett?

– Nei, det er ikke så lett. Det er ikke sikkert jeg kan gjenta dette.

– Hva er det du gjør så riktig?

– Det er et godt spørsmål. Jeg studerer spillet. Jeg har jobbet mer med spillet enn jeg faktisk har spilt. Jeg prøver å bli så god som jeg kan teoretisk og så bringe det ut i praksis. Det er veldig morsomt, for det fungerer faktisk i praksis.

Til daglig jobber Martin Leithe som elektriker på Melkøya, for Equinor. Han er opprinnelig fra Skien, men har bodd i Hammerfest de siste åtte årene.

Finalebordet: Norgesmester: Martin Leithe, Skien

Andreplass: Jon Christensen, Trondheim

Tredjeplass: Øystein Brenden, Lillehammer

Fjerdeplass: Vemund Madsen Drolsum, Jevnaker

Femteplass: Thomas Syversen, Moelv

Sjetteplass: Jørgen Thorkildsen, Skien

Sjuendeplass: Eivind Vold, Grimstad

Åttendeplass: Johnny Hofseth, Bjørkelangen

29-åringen er singel og uten barn. Det gir ham tid til å fokusere på pokerhobbyen på fritiden.

– Jeg spiller kanskje et par turneringer om dagen innimellom, men jeg jobber med spillet mitt nesten daglig. Det er hovedinteressen min, så jeg tenker på poker stort sett hele tiden, forteller Leithe.

Likevel ser han ikke for seg å spille poker på heltid.

– Jeg trives veldig godt i Equinor. Der ønsker jeg å bli. Poker kommer til å forbli på hobbybasis. Riktignok en veldig stor hobby., konstaterer Leithe.

NEST BEST: Trønderen Jon Christensen ble nummer to. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Snipp, snapp, snute ...

NM-tittelen ble sikret da han slo ut Jon Christensen på andreplass.

Christensen var ukens store NM-eventyr, ettersom han trodde at han røk ut lørdag. Han hadde allerede gått til kassen for å ta ut premien for 15.-plassen og fylt ut skjemaet for dette, da han ble informert om at han hadde sjetonger igjen.

I stedet for å vinne 61.000, reiser han hjem til familien i Oslo med 715.000.

Eventyrslutten med NM-tittel og toppgevinsten på 1,25 millioner kroner, klarte han ikke å skrive.

– Det ble bare nesten. Martin viste seg å være uslåelig. Han har ikke tapt en eneste all-in de siste to dagene. Men jeg er kjempefornøyd med hele turneringen, sier Christensen til TV 2.

I motsetning til Leithe, spiller ikke Christensen poker året rundt. 46-åringen er gift og har to barn, på henholdsvis fire og ett år.

– Jeg tror ikke jeg har spilt en hånd siden NM her for ett år siden. Da kom jeg på 50.-plass eller noe sånt. Så målet mitt var å slå det.

P.S. Kristine Heltveit fra Bergen vant Ladies Event og innkasserte 85.000 skattefrie kroner for seieren der. Helene Johansen ble nummer to, mens Linni Meister endte på fjerdeplass