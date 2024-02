Norgescup ble for dyrt for Emil (17) – så åpnet Bærum-familie dørene

SISTE FINISH: Pappa Arnt Ove Skjellberg sjekker at alt er på stell med geværet til sønnen Emil (høyre) etter flyturen fra Tromsø. På Eiksmarka i Bærum får de bo gratis hos Christine Rud (venstre) og familien. Foto: Torstein Wold / TV 2

Familien Skjellberg hadde brukt 147.000 kroner på reiser så langt denne sesongen. Da passet det bra at Fossum Idrettsforening klekket ut en god, og billig, idé.

– Det er fantastisk at det finnes folk som vil åpne opp hjemmene sine. Det er rørende. Fantastisk!

Pappa Arnt Ove Skjellberg og sønnen Emil har akkurat blitt innlosjert i kjellerleiligheten til familien Rud på Eiksmarka i Bærum.

– Der er badet, og så får dere krangle om hvem som tar det største soverommet, sier Christine Rud og ler.

Hun er gjestfri vert for far og sønn Skjellberg, som har tatt turen fra Tromsø for å kunne gå Norgescup-renn i skiskyting denne helgen.

En tur de ikke trodde de skulle få til.

– Med mange reiser i løpet av en sesong, så koster det penger. Denne turen var det planlagt at vi ikke skulle dra på. Pengeboken var tom! sier pappa Arnt Ove.

TALENT: Emil (17) har markert seg i Norgescupen tidligere. Går ting etter planen, håper han på en pallplass i helgen. Foto: Torstein Wold / TV 2

147.000 kroner på reiser på én sesong

Han beskriver utgiftene familien har med sine satsende skiskytterbarn som «heftige».

– Nå har det passert 147.000 kroner på de reisene vi har bestilt og vært på. Og vi er enda ikke ferdige med sesongen, sier han og humrer litt oppgitt, før han poengterer:



– Men det er verdt det! Det er jo dette ungene vil.

Reise tur-retur Tromsø-Oslo, inkludert to-tre netter på hotell, ble vurdert som for mye.

– Men så kom «Fossum Fulle Hus» som gjorde at planene endret seg ganske så fort. Fra skuffelse til glede, sier han.

«Fossum Fulle Hus» er et nytt prosjekt Norges største skiskytterklubb har startet.

Enkelt forklart: Familier tilbyr tilreisende gratis opphold hjemme hos seg, sånn at kostnadene for å satse på skiskyting blir mindre.

– Det føles veldig bra. Vi har barn som driver med skiskyting selv, så vi vet hvor dyrt det er å reise rundt. Og da synes vi det er fint å kunne bidra på denne måten. Da kan de få gått et renn de i utgangspunktet ikke hadde fått gått, forklarer Rud.

RETT PÅ TRENING: Hunden Peppe får så vidt hilst på gjestene i huset, før turen går til stadionanlegget for å trene. Foto: Magnus Krogsæter Aarre/TV 2.

– Kanskje er vi med på å starte en liten endring

Så langt har seks familier åpnet hjemmene sine.

– Jeg synes ikke det er noe stress, for skiskyttermiljøet er ganske lite. Og selv om man ikke kjenner hverandre, så vet man at folk er greie. Det er ikke noe tull! Så det var ikke vanskelig å si ja, forklarer hun.

For Emil, som har markert seg med flere toppresultater på nasjonalt nivå i juniorklassen denne sesongen, er oppsiden med ordningen åpenbar.

– Det er viktig å kunne delta og måle seg mot de beste i landet, sier han.

Bak ham står en spinningsykkel – foran TV-en ligger det gamingkonsoller.

– Dette er drømmen! Her kan vi både koble av og restituere, sier han.

KLAR TIL DYST: Emil Skjellberg fra Tromsø Skiskytterlag. Foto: Torstein Wold / TV 2

Lørdag og søndag er det Norgescup-renn på Fossum.

Per-Gunnar Haugen, som sitter i arrangementskomiteen i klubben som har fostret frem både Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff, håper andre i både skiskyttersporten og idretten generelt kan la seg inspirere av initiativet «Fossum Fulle Hus».



– Vi synes jo de burde det! Dette er inkluderende, vi får kostnadene ned, og det er jo dette idrett handler om: Man reiser rundt og gir flere muligheten til å delta. Det er en felles dugnad, og kanskje er vi med på å starte en liten endring. Det hadde vært moro, sier han.

Christine Rud stiller ikke bare husrom til disposisjon; hun skysser også far og sønn Skjellberg opp til stadionanlegget for å trene.

Servicen koster henne tilsynelatende lite eller ingenting:

– Det er jo særlig gøy når det er folk fra Nordland, for da vet man aldri hva som kan dukke opp! De er litt impulsive og morsomme, så det er ekstra morsomt, sier hun og ler.