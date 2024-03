Norges ukjente håp: – Jeg kan godt gå stille i gangene

Se Norge-Slovakia klokken 18.55 på TV 2 Direkte og Play førstkommende tirsdag

– Her har vi kirker og restauranter og det du måtte ønske. Her er det pent. Veldig pent.

Jesper Daland er guide for TV 2 i sin adopterte hjemby Brugge.

BELGIA-PROFF: Jesper Daland har skaffet seg et navn i Cercle Brugge. Foto: Sindre Olsen/ TV 2

I den ærverdige belgiske byen har sørlendingen slått røtter de siste årene etter overgangen fra Start til Cercle Brugge i 2021.

Etter å ha gått litt under radaren på kontinentet, kan plutselig 24-åringen bli en mann Ståle Solbakken snur seg til allerede på tirsdag når et mye kritisert norsk forsvar skal bryne seg på Slovakia.

Det hadde han ikke trodd når han rykket ned med Start for fire år siden.

– Hadde ikke sett for meg dette

– Ting har gått over all forventning. Det har egentlig vært helt perfekt. Det har vært en «kjempematch» både for meg og klubben, forteller han.

For etter å ha rykket ned med hjemmeklubben i 2020, signerte stopperen en fireårskontrakt med den belgiske toppdivisjonsklubben Cercle Brugge i mai 2021.

– Jeg har holdt meg skadefri i tre år og spilt samtlige kamper. Jeg hadde ikke sett for meg dette når jeg kom hit, sier han.

Det var nok til at Ståle Solbakken fikk øynene opp for Daland, og i september ble han kalt inn på landslaget etter at Stian Gregersen og Andreas Hanche-Olsen måtte melde forfall.

Han ble imidlertid sittende på benken i kampene mot Jordan og Georgia.

På tirsdag kan debuten komme.

– Ja, det kan være. Han er en spiller som har hatt fremgang i det siste. Han er nok per i dag litt bak de som har spilt til nå, men det er opp til ham å bevise at han komme opp på siden og forbi, sier landslagssjefen og gliser.

FØLGER MED: Ståle Solbakken sa til TV 2 i januar at Daland var «en av spillerne vi har sett mest på». Her overværer han Daland og de andre spillerne i aksjon på trening på Lillestrøm dagen etter Tsjekkia-kampen. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Uenig i kritikk: – Det har blitt «hypet» for mye opp

Utfordringen er med andre ord gitt.

Daland beskriver det som «utrolig stort» å være på landslaget, og sier det er en drøm han har hatt siden han var liten.

– Jeg håper jo å bringe litt trøkk, samt å være en som ønsker å spille positiv fotball og er god med ball. Jeg ønsker å bidra med ferdighetene mine og det jeg kan, sier han.

Han trekker ydmykt frem ro med ballen i beina og offensive kvaliteter som sine kanskje to største styrker.

PÅ FLYTTEFOT?: Daland var i januar klar på at han var åpen for å flytte på seg etter tre år i Brugge. Han er imidlertid tydelig på at han trives der han er: «Så får vi se hva som skjer og hva fremtiden bringer», sier han. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Det kan komme godt med i et norsk forsvar som de siste månedene har måttet tåle mye kritikk, kritikk Daland selv mener er uberettiget.

– Jeg synes ikke Norge har den stopperkrisen som mange skal ha det til at vi har, sier han.

– Jeg synes det har blitt «hypet» for mye opp. Det norske landslaget har veldig mange gode stoppere. Unge spillere også. Så jeg skal bare komme inn og prøve å bidra med det jeg kan og levere så godt jeg klarer.

– Traume

Kampen mot Tsjekkia fredag ga imidlertid kritikerne vann på mølla.

Bare i 2023 slapp Norge inn mål etter 80 spilte minutter mot Spania (to mål), Skottland (to mål), Georgia og Kypros.

Mot Tsjekkia kom gjestenes vinnermål i det 85. minutt.

– Det har blitt en gjenganger, det må vi bare si at det har blitt, så det gjelder å komme seg ut av det. Men vi jobber beinhardt for å unngå det. Både med trening, å snakke om det, se på bilder/video, vi har en mentaltrener om det er et traume for noen, sa Solbakken til TV 2 lørdag.

Skulle Daland få debuten sin mot Slovakia, vil det ikke være tilfeldig, ifølge sjefen.

– Han har prestert bedre i Belgia enn han har gjort på lang tid, han har blitt en større leder i den belgiske ligaen, og han spiller på et lag som har måttet forsvare seg en del. Og det har han gjort godt, mener Solbakken.

En landslagsdebut vil utvilsomt løfte profilen til en spiller som ikke har tiltrukket seg de største overskriftene i norsk sportspresse etter overgangen til belgisk fotball.

Mer oppmerksomhet står imidlertid ikke på ønskelisten til 24-åringen.

– Nei, å bli mer kjent står ikke på prioriteringslisten, sier han og ler.

– Jeg har jo ikke spilt så mange år i Eliteserien, så det gir jo mening (at han ikke er så kjent, journ.anm.). Og det er jo ikke slik at alle følger belgisk fotball like tett. Men jeg kan godt gå stille i gangene!