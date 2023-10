Norges siste håp – EM-skjebnen i andres hender

Håpet om EM neste sommer lever fortsatt for Norge, men nå ligger skjebnen i andre nasjoners hender.

Norge var aller helst nødt til å slå Spania søndag kveld for at kvalifisering til Tyskland-EM via EM-kvaliken skulle være mulig.

Søndagens tap sørger for at Norge nå er avhengig av andre nasjoner for å få en ny sjanse.

For det finnes én siste mulighet. Gjennom playoff i Nations League.

Dessverre for Norges landslag er det mye som må klaffe for at de skal få den muligheten.

Tyrkia, som er ranket bak Norge, sikret seg EM-plass med seier mot Latvia. Tyrkia står med 16 poeng fra sju kamper og kan ikke bli dårligere enn nummer to i pulje D. Wales og Kroatia kan også komme opp i samme poengsum etter endt kvalifisering, men i et slikt scenario ryker kroatene på innbyrdes oppgjør. Det betyr at enten Wales eller Kroatia havner i playoff på nivå A.

Dermed krymper listen over land som kan redde Norge.

16 av 22 lag foran Norge på Nations League-rangeringen må klare å kvalifisere seg til mesterskapet gjennom EM-kvaliken. Tyskland er forhåndskvalifisert som vertsnasjon.

For øyeblikket er det 14 lag foran Norge som ligger an til å kvalifisere seg.

Det er flere nasjoner foran Norge som har skuffet stort i kvaliken, spesielt Finland, Bosnia og Island.

Det hjelper heller ikke at nasjoner som Albania og Slovenia har stø kurs mot neste sommers mesterskap.

En forutsetning for det norske playoff-håpet er at Nederland dytter Hellas ned fra direktekvalifisering. Men Norge er fortsatt avhengig av at enten Romania, Slovakia eller Slovenia faller utenfor topp to i sine grupper.

Slik er ståa i gruppen med Romania og Israel. For Norge er det viktig at Sveits og Israel går videre fra denne gruppen. Israel har fire kamper igjen, og rekker neppe å spille alle i november. Dermed kan det ta tid før den endelige playoff-kabalen går opp.

I Slovakias tilfelle er det også viktig at det er Bosnia-Hercegovina som slår følge med Portugal til EM og ikke Luxembourg som foreløpig er foran dem.

Slovenia er for øyeblikket nummer én i gruppa og har en luke på fire poeng til Finland. De har Nord-Irland (b), Danmark (b) og Kasakhstan (h) igjen. Finland har Kasakhstan (h), Nord-Irland (h) og San Marino (b) igjen. Finnene må ta minst fem poeng mer enn Slovenia på de tre gjenstående kampene.

Et annet alternativ er at minimum fire av de sju lagene som er foran Norge på nivå B i Nations League-rangeringen kvalifiserer seg direkte til mesterskapet. Skottland er klare for EM. Så lenge Ukraina og Serbia gjør jobben, så er Norge kun avhengig av enten Israel, Finland eller Bosnia-Hercegovina går direkte til EM.