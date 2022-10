Norges nye stjerneskudd hylles: – Helt rå

OSLO (TV 2): Duracellkaninen Alexander Steen Olsen (20) er klar for å «måke på» i sin første sesong som fullverdig medlem av alpinlandslaget. Lovordene om stjerneskuddet sitter løst.

«Jeg er en energisk liten drittunge»

Slik presenterte Alexander Steen Olsen seg for TV 2 under treningssamling på Kvitfjell etter forrige sesong.

Da kom den unge alpinisten fra noen drømmemåneder av de helt sjeldne.

I starten av mars kopierte alpintkanonen Henrik Kristoffersens bragd fra 2015 med to gull i junior-VM.

Kort tid etter innkasserte unggutten to gull igjen – denne gang under NM i Narvik.

Ikke nok med det: I mellomtiden hadde 20-åringen fra Kjelsås imponert kraftig under verdenscupavslutningen i Courchevel med tiendeplass i storslalåmen.

IMPONERTE: Steen Olsen i verdenscupfinalen. Foto: Harald Steiner / BILDBYRÅN

Med de store gutta

Nå er Steen Olsen klar for sesongstart i Sölden. Han beskriver det hele som «skrekkblandet fryd».

– Det tror jeg alle ville kjent på. Man blir aldri ordentlig klar, men man må jo bare kjøre på liksom, sier unggutten.

Han tar med seg masse inpirasjon og lærdom fra oppkjøringen sammen med resten av laget, som blant annet ble tilbrakt på New Zealand.

FANT FLYTEN: Steen Olsen under trening på Kvitfjell i slutten av april. Da hadde han nettopp for alvor vist fram sine skiferdigheter under junior-VM, NM og i verdenscupfinalen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Den største forskjellen fra tidligere er følelsen av å være en skikkelig del av gruppen.

– Man blir mye bedre venner med de andre. Det er bare dritkult å få lære av dem som vinner verdenscuprenn.

Hylles av Kilde

Aleksander Aamodt Kilde vant både Super G- og utforcupen forrige sesong. Han har latt seg imponere.

– Rå type. Det er trøkk i ham, og han er så gira! Hele tiden, forklarer 30-åringen.

– Rå type. Han er giret hele tiden

– Han er ingen drittunge, men han er ung – og det merker man. Han har mye energi, og tar av og til noen valg der man bare tenker «off!» .. Men han lærer av det. Han er helt rå på ski, og en fyr vi trenger i gruppen. Det begynner å bli noen karer oppe i årene, så vi trenger noen på trening som viser intensitet.

HYLLER: Aleksander Aamodt Kilde er imponert over landslaget siste tilskudd. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Steen Olsen er siste skrik i et allerede kruttsterk felt av unge norske alpinister. Atle Lie McGrath har et klart tips til den nye lagkameraten sin.

– Mitt beste tips handler om å ikke overkomplisere ting.

Han sto selv i Steen Olsens sko for kort tid siden, og fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong.

– Da han tok tiendeplassen under verdenscupfinalen i fjor viste han at han har farten inne. Jeg spår at vi kan se rask kjøring allerede i Sölden. I hvert fall utover sesongen, sier McGrath.

Uten respekt

– Det viktigste jeg har lært disse månedene er kanskje det å være voksen og ta voksne valg. Spesielt når man kjenner på vondter og slike ting. Når man er yngre vil man bare «måke på» og trene så mye som mulig, men når man blir eldre må man ta mer hensyn. Være smart, forklarer Steen Olsen.

TUT OG KJØR: Steen Olsen har trent beinhardt for å komme i form til verdenscupstarten. Her sammen med fysisk trener Bjørn Fosse. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

McGrath og Lucas Braathen, ansett for å være blant verdens største alpintalenter, har inspirert.

– Når vi kjører på timing kan jeg miste hodet litt fort hvis jeg ikke er raskest. Det vil man jo alltid være. Samtidig glemmer man kanskje det at Atle og Lucas vant renn ifjor, og at vi har flere som vinner. Da er det litt urealistisk å skulle være overlegen på trening, forklarer 20-åringen.

– Nå tror jeg mye handler om det å være uredd. Ikke gi så mye respekt til de andre som kjører WC, men bare «måke på».

– Hva er målet ditt denne sesongen?

– Jeg ønsker å være topp 30 på startlisten i bålde storslalåm og slalåm. Men vi får ta det som det kommer.