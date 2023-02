Norges nye bærebjelke: – Har trengt å koble av

Blikket er skjerpet og motivert. Akkurat et sånn blikk man ønsker å se fra Norges nye ledestjerne idet VM nå står for tur.

– Jeg prøver å tenke på at hvis andre har forventninger til meg, så betyr det jo bare at jeg har gjort det bra tidligere, så sånn sett er det jo kun positivt.

Det sier Ingrid Landmark Tandrevold om presset som følger med den nye rollen hun har tredd inn i denne sesongen.

LEDER AN: Ingrid Landmark Tandrevold i front inn til standplass på Lygna. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

For når de mangeårige frontfigurene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland har fått hele eller deler av sesongen spolert, så har Tandrevold måttet plukke opp hanskene fra lagvenninnene og går nå inn det kommende verdensmesterskapet som Norges bærebjelke.

– Jeg prøver å ikke tenke at jeg er det selv, men det er jo klart: Jeg har høye forventninger til meg selv inn i VM og gleder meg til å komme i gang, sier Tandrevold.

TRIVES: Tandrevold tar sin nye rolle på strak arm. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Tilfreds

Til tross for at 26-åringen er ydmyk på spørsmål om hennes nye rolle, så ser det også ut til at den humørfylte skiskytteren allerede har blitt komfortabel med stemplet som de norske kvinnenes nye hærfører.

– Det har vært en morsom og fin sesong hittil, som vanlig litt opp- og nedturer for min del, men det må jeg nok bare forvente resten av karrieren også egentlig. Likevel har det vært en veldig gøy vinter så langt, og det å få gå skirenn og være på tur med den gjengen her det er bare veldig fint.

VM-planen er klar

På snølagte og kalde Lygna legger Fossum-løperen ned de siste VM-forberedelsene sammen med resten av det norske laget. Også de mentale forberedelsene er blitt finpusset før snuten skal rettes mot Oberhof og mesterskapet i den tyske landsbyen.

– Det er mange distanser i VM og mye som kan skje, men jeg tror det bare blir viktig for meg å ta det renn for renn, starte med blanke ark hver gang, være offensiv og tørre å prøve, forklarer den motiverte 26-åringen.

SISTE VM-PLANENE LEGGES: De norske skiskytterkvinnene har brukt de siste dagene på Lygna for å legge ned det siste arbeidet før VM i Oberhof. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Fossum-løperen har blitt en kjent og kjær skiskytter for de fleste med sitt smittende humør, og hvor både glede og skuffelse har skint gjennom TV-ruta med jevne mellomrom. Den siste måneden har det derimot til tider vært mer skuffelse enn glede å spore hos den ellers så sprudlende 26-åringen.

– Det har vært litt stang ut på enkelte renn etter nyttår. Jeg har vært med i kampen frem til siste skyting, og så har jeg ikke helt fått det til der. Det er noe jeg må få til i VM. På den siste skytingen der så må alle blinkene ned, forklarer Tandrevold.

Sporty vennegjeng

Men når ting butter imot på standplass, så er det da godt å kunne rette fokuset på noe annet enn bare skiskyting. Det har den Oslo-baserte skiskytteren nytt godt av både fysisk og ikke minst mentalt.

SISTE SKYTING: Tandrevold er klar på at den siste skytingen må sitte når VM går av stabelen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det har vært veldig deilig å være noen dager hjemme før avreise til Tyskland. Jeg har trengt å koble litt av, legge bort våpenet og bare få slappet av rett og slett. Særlig mentalt. Det har jo vært mange rennhelger, så det nøt jeg, sier Tandrevold tilfreds.

FÅTT TID TIL HVILE: Ingrid Landmark Tandrevold har nytt godt av noen fridager hjemme før gjengen samlet seg på Lygna. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Likevel var det noen forholdsregler som måttet tas på hjemmebane når et mesterskap nærmer seg.

– Man tør jo ikke være så mye sosial inne, for vi er jo alltids redd for å bli syke. Men så er jeg så heldig at jeg har en fryktelig sporty vennegjeng som har tatt seg hjemmekontor på morgenen, for å være med meg på skitur, sier 26-åringen lattermildt.