Norges nye alpinkomet: – Jeg angrer

Alexander Steen Olsen (21) tok karrierens første verdenscupseier i slalåm i USA. Men under første møte med en av landslagskollegaene er det én ting han anger på.

Alexander Steen Olsen er Norges yngste landslagsalpinist. Nylig tok han sin første verdenscupseier, som var Norges 13. på herresiden denne sesongen, fordelt på fire utøvere: Steen Olsen, Aleksander Aamodt Kilde, Lucas Braathen og Henrik Kristoffersen.

– Det er fortsatt ganske uvirkelig. Jeg klarte å nyte øyeblikket der og da, men rett etter premieseremonien stilte jeg meg spørsmålet «skjedde virkelig det her?». Det er ekstremt kult.

At det skulle ende med en seier, hadde ikke 21-åringen regnet med.

– Jeg hadde sett for meg at det kunne gå bra, men at det faktisk ble seier var ganske overraskende, forteller han.

Forbilde

I 2016 la Steen Olsen ut et bilde på Instagram med teksten «Kult å bli kjørt til trening av Henrik Kristoffersen».

I ettertid har bildet fått mye oppmerksomhet på grunn av en spesiell detalj.

– Jeg angrer på at jeg ikke tok en tur til frisøren, innrømmer han.

Han kan fortelle at flere ble oppmerksomme på hans fortid med langt hår da han vant NM i storslalåm og slalåm i april i fjor.

– Det var flere som hadde sett det gamle bildet, men jeg synes bare det er morsomt.

På spørsmål om han kan tenke seg langt hår igjen forteller han at det gjenstår å se.

– Jeg sparer faktisk igjen nå, men om det skal bli så langt, det vet jeg ikke.

I fjor ble han landslagskollega med Kristoffersen.

– Jeg må jobbe med å overbevise meg selv om at jeg er god nok.

Steen Olsen forteller at det er en opplevelse å få kjøre mot dem han så på TV da han var liten.

– Denne sesongen har handla mest om å ta renn for renn, få det til å være naturlig, og klare å gjøre det vanlige, legger han til.

Ikke bare yngst i alder

Blant landslagskollegaene er Steen Olsen den yngste på laget.

– Jeg føler ikke bare jeg er yngst i alder, men også yngst i oppførselen og hodet generelt, innrømmer han.

Han trives foreløpig i rollen.

– Jeg synes det er helt greit å ta den rollen og være han på laget. Vi er mange forskjellige folk og utfyller hverandre på en bra måte.

STYRKETRENING: Alexander Steen Olsen (21) bruker dagene hjemme i Norge på å forberede seg til siste del av sesongen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Høye ambisjoner

Etter at han fikk sin første verdenscupseier, avslører Steen Olsen at han alltid har hatt høye ambisjoner som alpinist.

– Jeg og mamma snakket sammen om det, og jeg har vært tydelig helt fra jeg var seks år på at det er dette jeg skal holde på med.

Han er klar på at han fortsatt har en lang vei å gå.

– Jeg har lyst til å vinne den store sammenlagtkula i løpet av karrieren. Da må man levere mer enn en seier i løpet av en sesong.

Siste innspurt

Nå er han klar for å fullføre resten av sesongen, forhåpentligvis under verdenscupfinalen i Andorra.

– Jeg har to storslalåmrenn på planen før finalen. Det er siste innspurt på sesongen nå, så jeg må bare skrape ut den siste energien og kose meg under de siste konkurransene.

Han har likevel tatt seg tid til å nyte sin første seier i verdenscupen.

– Jeg stresser ikke så mye ennå og er fortsatt ung. I første omgang har det vært viktig for meg å nyte denne seieren, men snart går turen til Østerrike, og da er det viktig å omstille seg og fokusere på de riktige tingene.

På spørsmål om han føler på press kan han fortelle at det i hovedsak kommer fra han selv.

– Det største presset er det jeg føler på innenfra. Jeg skal prøve å legge vekk fokuset på resultatet, og heller tenke på det å kjøre på ski. Jeg skal nyte det.

NYANSKAFFET TATOVERING: Etter å ha vært på reise kom Alexander Steen Olsen (21) hjem med en ny tatovering. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Hva var vitsen med det

Under oppkjøringen på New Zealand før årets sesong, kom Steen Olsen hjem med noe som overrasket en av foreldrene.

– Pappa lurte på hva vitsen med den var. Mamma derimot synes det bare er fint å kunne ha fine minner og historier bak man reiser fra en tatovering, forteller han.

Han ser ikke bort fra at det vil komme flere etter hvert.

– Nå har jeg hatt denne en stund og trives med den. Det blir som et minne jeg kan se tilbake på. Det synes jeg er kult, legger han til.