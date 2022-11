Norge til kvartfinale etter ekstraomganger

Det ble et høydramatisk oppgjør mellom Norge og Danmark i kampen om kvartfinaleplass i innebandy-VM.

Norge - Danmark 7-6

Norge gikk på et braktap i gruppespillets siste kamp mot Finland tirsdag kveld (2-7), og var på revansjetokt mot Danmark i kampen om kvartfinaleplassen.

Etter en høydramatisk tredjeperiode måtte lagene ut i ekstraomganger for å avgjøre hvem som fikk kvartfinalebillett.

Det startet på verst tenkelig vis for de norske herrene. Danmark tok ledelsen både 1-0 og 2-0 ved Mathias Glass og Lukas Eldholm.

– Det virker ikke helt som de norske gutta har stått opp enda, utbryter TV 2s kommentator, Steffen Hansen.

De norske herrene våknet til live etter kalddusjen, og Marcus Hamrin fikk satt inn reduseringen for Norge. Gleden ble imidlertid kortvarig da Eddie Sandberg fikk kriget inn 3-1 til Danmark kort tid etter.

– Det er et relativt flatterende resultat på tavla, sier kommentator, Magnus Skulstad.

Marius Pedersen satte inn Norges andre redusering, men danskene nektet å gi seg. Lukas Eldholm snudde på femøringen, og satte inn sin andre scoring for dagen - og økte til 4-2 for Danmark.

– Dette er et resultat danskene er godt fornøyde med, men det er nok av tid til å kunne snu dette til norsk favør, sier Skulstad etter første periode.

Det var et revitalisert Norge som dominerte andre periode, og fikk redusert til 3-4 ved Ole Mossin Olesen. Samme mann var på rett sted til rett tid og utliknet til 4-4.

Til tross for fullstendig Norge-dominans, tok Danmark ledelsen på ny ved Mathias Glass tre minutter før periodehvilen etter litt klabb og babb foran Jelsnes i det norske målet.

– Veldig frustrende for de norske gutta som virkelig har tatt over kampen, men får en kalddusj mot slutten av andre periode, sier Skulstad.

De norske herrene satte inn støtet i kampens siste periode, og etter massivt press fikk Erlend Softing utliknet til 5-5.

Men danskene var ikke ferdig for dagen. Pontus Henriksen sendte hvittrøyene opp i nok en ledelse med sin 6-5-scoring, og sørget for at danskene fikk en ny vitamininnsprøyting. Keeperspillet til Jelsnes i det norske målet i forkant av scoringen kan man stille spørsmål ved.

Dramatikken ville ingen ende ta. To minutter før full tid utliknet Patrick Hjemgård til 6-6, og dermed var det duket for ekstraomganger.

Marius Pedersen sendte Norge til himmels med sin avgjørende scoring i spilleforlengelsen.

Nå venter Sverige i kvartfinalen i morgen.

– Marius Pedersen står frem når Norge trenger det som mest, utbryter TV 2s kommentator Hansen.