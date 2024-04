Norge tapte i Nederland etter marerittstart

BREDA (TV 2): Allerede før seks minutter var passert havnet Norge under. De klarte aldri å slå tilbake i Gemma Graingers første store test som norsk landslagssjef.

Nederland-Norge 1-0:

– Det er bortebane og vi taper 0-1. Vi hadde mange sjanser og har en ok følelse, oppsummerer Celin Bizet Ildhusøy til TV 2.

– Det er kjedelig. Vi skulle gjerne sittet igjen med i hvert fall ett poeng, mener Ingrid Syrstad Engen.

Men det kunne fort sett annerledes ut. Etter tre minutter fikk Norge en enorm mulighet servert.

Fra litt kaos i feltet havnet ballen i beina på Guro Reiten alene på 16 meter. Avslutningen fra Chelsea-spillerens vanligvis svært presise venstrefot traff en oransje forsvarer og snek seg så vidt på utsiden av stolpen.

– Jeg skal sette den, den kommer til å spilles om og om igjen, sier Reiten overfor TV 2.

Så gikk det ytterligere tre minutter før det var den oransje folkemengden som brøt ut i jubel.

Lineth Beerensteyn ble spilt opp av Danielle van de Donk ute til venstre. Kantspilleren dro seg litt inn og fikk tiden hun trengte til å stille inn siktet perfekt i det lengste hjørnet bak Cecilie Fiskerstrand.

– Det er irriterende det målet vi slipper inn, sier Tuva Hansen.

MATCHVINNER: Lineth Beereynstein (t.v) jubler etter å ha scoret kampens eneste mål for Nederland mot Norge. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Etter kampens første kvarter, spilte Norge seg mer inn i kampen, men det var lite de norske spillerne klarte å skape offensivt før pause.

Den andre omgangen startet dog svært likt som den første – med en enorm norsk scoringsmulighet.

– Vi hever oss utover og når vi kommer ut i andre omgang har vi bra energi. Jeg skulle ønske vi fikk med oss noe mer, sier Reiten.



Celin Bizet Ildhusøy klinket til på volley etter et innlegg fra venstre. Lize Kop i Nederland-buret fikk akkurat hindret at ballen havnet i det lengste hjørnet bak seg.

Norge virket noe farligere offensivt etter pause, men var allikevel et godt stykke unna å snu oppgjøret.

I det 89. minutt kom den gylne muligheten.

Norge gikk helhjertet på en kontring med innbytter Elisabeth Terland som fant Guro Reiten på løp motsatt. Men nok en gang stod en oransje spiller i veien for den norske kapteinens avslutning.

Nederlandsk 2-1-seier gjør at status i EM-kvalifiseringsgruppe A1 etter to kamper er at samtlige lag har vunnet og tapt og står med tre poeng hver.

– Alt kan skje, vi må bare ha fokus på oss selv. Det er mange kamper igjen, sier Bizet Ildhusøy.



– Det ser fortsatt lyst ut. Vi skal bare ta med oss dette og jobbe videre, følger Syrstad Engen opp.

Neste runde på veien mot EM i Sveits i 2025 spilles i månedsskiftet mai/juni: Norge skal møte Italia til dobbeltoppgjør 31. mai på Ulleval stadion og 4. juni i Italia. Kampene ser du på NRK og TV 2.