Norge-planen knust: – Det var drømmeoppgjøret

Norge-Færøyene ser du på TV 2 Direkte eller TV 2 Play fra kl. 17.30.



– Glem England borte og alt sånt. For min del var dette drømmeoppgjøret, sier Bryne-spiller Rógvi Baldvinsson.

Allerede i februar ble det klart at Norge skulle møte Færøyene til privatlandskamp på Ullevaal i november.

Færøyske Baldvinsson klekket umiddelbart ut planen: Norge på Ullevaal skulle bli det perfekte punktumet på landslagskarrieren.

– Det var det som var planen: Det skulle være en fin «the last dance» med landslaget, sier Baldvinsson til TV 2.

Men slik blir det ikke.

Da svenske Håkan Ericson tok ut troppen til oppgjøret mot Norge, var ikke Baldvinssons navn der.

– Det var selvfølgelig veldig skuffende. Det har vært en ære å representere landslaget, og selv om jeg er blitt 33 år har jeg fortsatt satt det veldig høyt, sier Bryne-spilleren.

2019: Rógvi Baldvinsson trøster seg med at han har møtt Norge to ganger tidligere. Her fra en duell med Sander Berge i 2019. Foto: Trond Reidar Teigen

Trenerens forklaring

Til TV 2 forteller Baldvinsson at han ikke har bedt landslagssjefen om en forklaring på hvorfor han ikke ble funnet verdig en plass i troppen.

Håkan Ericson gir følgende forklaring til TV 2 på vrakingen.



– Jeg vil ikke gå for detaljert inn på det, men det har vært en sesong i Bryne der Rogvi ikke har spilt kontinuerlig. Gitt konkurransesituasjonen, synes jeg dessverre ikke han var aktuell denne gang, forklarer han.



Selv forteller Baldvinsson om en litt irriterende skade som har satt han tilbake.

– Jeg fikk en lårhøne i den siste seriekampen før sommeren mot Moss. Det ble litt tullete, for det utviklet seg til å bli en muskelskade som tok ti uker å lege, sier han.

SOLID: Viljormur Davidsen håper å gi Norge kamp på Ullevaal torsdag kveld. Han påpeker at Færøyene ofte har spilt jevne kamper lenge mot gode lag tidligere. Her fra et oppgjør mot Polen. Foto: JANEK SKARZYNSKI

I det siste har han vært med på benken til Bryne i 1. divisjon og håpet om å bli tatt ut var der. Men til slutt satte landslagssjefen foten ned.

– Men jeg skulle gjerne gitt han denne kampen, for Rogvi er et fantastisk menneske, påpeker Håkan Ericson.



Lagkamerat Viljormur Davidsen har forståelse for at det var en nedtur for Baldvinsson.

– Jeg har stor medfølelse. Jeg har spilt med han i mange år, han er en bra gutt og det er synd at han ikke er med. Men sånn er fotballen. Så tror jeg også at han har møtt Norge før, påpeker Davidsen.



Jakter plaster på såret

Det samme påpeker Rógvi Baldvinsson. Han har møtt Norge to ganger tidligere.

– Jeg har vært heldig og har spilt masse kamper for Færøyene på mange kule arenaer. Det var skuffende der og da ikke å bli tatt ut, men nå ser jeg videre, sier Baldvinsson.



Med klubblaget Bryne kan han nemlig få et solid plaster på såret. I siste runde tok klubben seg til kvalifiseringen for opprykk til Eliteserien.

– Vi får prøve å skape et lite eventyr der. Jeg unner supporterne våre det, sier Baldvinsson.



Selv har han opsjon på ett år til med Bryne, men foreløpig har han ikke tatt en endelig beslutning på framtiden.

– Vi får se. Jeg venter litt med avgjørelsen, sier han – vel vitende om at det kan bli eliteseriefotball på Bryne neste år.