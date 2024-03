Norge langt på vei sikret to CL-plasser

Molde og Fredrik Gulbrandsen gjorde jobben hjemme mot Club Brügge og sikret i praksis at Norge får to lag i Champions League-kvalik høsten 2025.

For Norge var forskjellen på Molde-seier og uavgjort som natt og dag.

Seieren gjør nemlig at Norge passerer Danmark og for øyeblikket er ranket som nummer 14 i Europa. Dersom Norge havner i topp 15 ved sesongslutt, betyr det at sølvvinneren i årets Eliteserie slår følge med gullvinneren til Champions League-kvalik.

Alle danske lag er utslått. Danmark har dermed ingen mulighet til å ta igjen Norge. Dersom Molde hadde spilt uavgjort i kveld og tapt bortekampen i Brügge, ville Norge trolig måtte tatt til takke med den sure 16. plassen.

Israel (Maccabi Tel Aviv og Maccabi Haifa) og Hellas (Olympiakos og PAOK) er nummer 16 og 17 og kan i teorien passere Norge. Men da skal svært mye gå galt.

Olympiakos og PAOK må vinne totalt sju kamper til sammen (seks seire og én u kan også holde) i Conference League. Da er premisset at Molde taper returkampen i Belgia og ryker ut av turneringen.

Etter 1-4-tap for Olympiakos i kveld og sannsynlig exit sammenlagt, betyr det i praksis at PAOK må vinne samtlige kamper som gjenstår i turneringen for at Hellas skal passere Norge.

Før Maccabi Haifas kamp i kveld ligger Israel én seier og én uavgjort bak Norge på rankingen.



Dersom Norge blir nummer 15, vil begge de norske lagene gå inn i Q2 (andre kvalikrunde) i Champions League. Dersom Norge også holder Israel bak seg og blir nummer 14, får vi ett lag i Champions League playoff og ett lag i Q2.