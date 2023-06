Norge har sine egne små-sjeiker

I en verden som profesjonaliseres ut i fingerspissene, står ett land igjen. I et hjørne helt oppe i nord har ikke fotball-rovdyrene klart å suge ut blodet – enda. Men tiden tikker imot det lille, store landet. For hvor lenge kan «flest mulig, lengst mulig»-tanken holde blodtørstige dyr på en armlengdes avstand fra fersk, norsk grasrot?

Stjernehimmelen

Mens Erling Braut Haaland feirer The Treble i baris og på Ibiza, går verden sin vante gang her hjemme i Norge.

Alt er som før, men én stor endring kan vi som følger fotballen kjenne på; vi har våre egne små-sjeiker som har begynt å tøye regelverket, om enn på en litt annen måte enn hva vi hører med skrekk og gru om fra utlandet. Samtidig som vi kritiserer de utenlandske strukturene, glemmer vi allikevel å holde orden i eget hus.

Dualmodell, eller enevelde?

Dag-Eilev Fagermo ble sparket av Vålerenga (populært kalt å komme til enighet med klubben om å avslutte arbeidsforholdet).

Hos TV 2 kunne vi lese at eier av «kapital-delen» av Vålerenga, investor Tor Olav Trøim, «(...) hadde uenigheter med Fagermo om klubbstrategien.» Temaet burde fyre opp under debatten rundt den spesielle eierstrukturen vi har i norsk fotball. Den kalles dualmodellen.

Kort fortalt skal modellen sørge for å bevare den sportslige delen av idretten hos klubbene og medlemmene via prinsippet én mann, én stemme.

VIF-INVESTOR: Tor Olav Trøim sammen med sine kone Celina Midelfart. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Det står i kontrast til et aksjeselskap (AS), hvor én person kan skaffe seg mer enn én stemme dersom hen betaler prisen det koster. 100 % eierskap blir da det ene, potensielle ekstremtilfellet.

Hvordan Vålerenga-investoren da kan påvirke og uttale seg om den sportslige klubbstrategien, virker merkelig. Utsagnet ble ikke fulgt opp av TV 2. Ei heller av ledelsen i den sportslige delen av klubben.

Det er i seg selv urovekkende, men allikevel ikke i nærheten av å kunne sidestilles med utfordringen Norge som fotballnasjon står overfor med tanke på å etterleve eget regelverk – og enda viktigere: endringer og verdigrunnlag i fremtidig regelverk.

Dualmodellen

Gjeldende regler er enkle og lett tilgjengelige i NFFs og NIFs lov. Klubbene har rett til å selge sine kommersielle rettigheter til utenforstående. I praksis er det et AS som kjøper de kommersielle rettighetene av klubben for en pris partene blir enige om.

NFF har utarbeidet standardkontrakt for slike avtaler. I standardavtalen står det klart og med henvisning til regelverket som skal inntas i avtalen, at alle sportslige avgjørelser skal tas av klubben og ikke av det samarbeidende selskapet. Den inngåtte avtalen skal godkjennes av NFF.

Advokat Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Terje Pedersen

Begrepet «snille onkler» kom inn da flere AS forpliktet seg til å betale til klubben større beløp enn den reelle verdien på markedsrettighetene. Det er utvilsomt slik at alle sportslige avgjørelser skal tas i klubben, ikke hos AS eller den «snille onkel». Klubben kan ikke, verken direkte eller indirekte, overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over klubbens sportslige virksomhet til avtaleparten.

Problemet er at regelen ikke håndheves verken av NFF eller NIF, og praksis har glidd ut. Et par klubber – Tromsø og Viking – har til og med opplevd at det samarbeidende AS har sagt opp treneren som er ansatt i klubben, dvs. i et annet rettssubjekt. Reaksjonene på overtrampene har vært tilnærmet symbolske og dessverre uten allmennpreventiv virkning. Slikt kan bare finne sted i idretten. Ansvarlig for utglidningen er både NFF og NIF som skal påse at lover og regler i idretten overholdes.

Dette svarer NFF: Innføring av en dualmodell i norsk fotball i sin tid var basert på et kompromiss mellom våre medlemmers ulike ønsker og behov, på den ene siden ønsket om demokratisk styrte klubber og på den andre siden toppklubbenes behov for bedre økonomi og tilførsel av ekstern kapital for at norsk fotball skal ha mulighet til å nå sine mål i toppfotballen. Dualmodellen er en ordning som medlemmene våre og de fleste toppklubbene selv mener har tjent norsk fotball bra i mange år, i mangel av bedre alternativer. Det er sunt med en diskusjon om hvilken modell som vil tjene norsk fotball best og fotballen har utviklet seg mye siden dualmodellen ble innført.

Det formelle utgangspunktet i regelverket er klart, klubbene skal være frie til å fatte selvstendige beslutninger i alle spørsmål knyttet til medlemskapet i NFF og NIF, samt den sportslige aktiviteten. Likevel er det bare å erkjenne at det i realiteten vil være slik at aksjeselskap som bidrar med vesentlige midler inn i klubbøkonomien, i mange tilfeller vil få og ta en posisjon som indirekte påvirker beslutningene klubbene tar i ulik grad. Slik regelverket er utformet i dag er det nok slik at klubbene er avhengig av et tett og løpende samarbeid mellom de to styrene for at regelverket skal fungere godt og etter sin hensikt.

Yngve Haavik, kommunikasjonssjef, Norges Fotballforbund

Et veikryss for NFF – lyset er allerede grønt og bilene bak tuter

I takt med europeiske og internasjonale impulser, kan enden på norsk fotball slik vi kjenner det i dag, være nær. Ved flere tilfeller har dualmodellen vært diskutert på både idretts- og fotballtinget, og status er foreløpig at NIFs/NFFs lov ikke vil endres til fordel for en mer kapitalistisk modell, ei heller en mindre kapitalistisk modell.

Dette svarer NIF: Dette er en gjentakelse av tidligere svar gitt til VG 8. mars 2023. Det er viktig for NIF at idrettens regelverk følges, og NIF oppfatter at dualmodellen etterleves av klubbene i samsvar med det regelverket NIF og det aktuelle særforbundet har fastsatt. NIF opplever at NFF følger opp tilfeller der det oppdages brudd, både administrativt og gjennom NFFs Doms- og sanksjonsutvalg. Se f.eks. her: https://www.fotball.no/contentassets/6f525f6146c745f79c4635ff0d988016/beslutning-straffesak-8-2020.pdf.

Idrettslag i NIF er selveiende og frittstående, og har ingen eiere. På bestemte vilkår har imidlertid et idrettslag etter NIFs lov kapittel 13 adgang til å la andre forvalte deler av idrettslagets virksomhet. Dersom et idrettslag etablerer et slikt samarbeid, er idrettslaget forpliktet til blant annet å opprettholde sin posisjon som selveiende og frittstående.

Idrettslaget kan avtale at et samarbeid innebærer at et selskap får f.eks. inntektene fra sponsoravtaler og medieavtaler, mot at selskapet dekker hele eller deler av kostnadene for idrettslagets drift. Det er imidlertid ikke adgang til å overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet. Dette innebærer at det er kun idrettslaget som kan fatte beslutninger om ansettelser knyttet til den sportslige virksomheten. Dette er viktige prinsipper som må etterleves av hele organisasjonen.

Generalsekretær i NIF, Nils Einar Aas

Vebjørn Bergem Sørheim, samfunnsøkonom. Foto: Privat.

Det helt fundamentale spørsmålet som uansett vil piple opp til overflaten er: Hvor lenge kan vi holde ut på samme måte med ett bein i hver leir? At vi som nasjon også har begynt å produsere spillere på øverste nivå igjen, bidrar til ytterlige fokus rundt spørsmålet.

NFF behøver derfor en tydelig strategi på hvordan håndtere norsk fotball i årene som kommer. For hvor mange «Ola-er» kan vi egentlig akseptere å forsake for å få enda en «Erling»?