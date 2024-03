Norge-alarm: – Det er vondt

Norge-Tsjekkia 1–2

Heller ikke mot Tsjekkia ville det seg.

Det startet bra med en utsøkt Oscar Bobb-scoring, men så kom baklengsmålene.

Etterpå ble déjà vu sagt så ofte at det nesten ga gjenklang i gangene på Ullevaal stadion.

– Norge sliter med å skape sjanser. Det meste motstanderen skaper ender i det norske nettet, og det er en urovekkende trend, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker idet tapet var et faktum.



– Akilleshæl

Fotballgutta fikk pepper for begge målene som ble sluppet inn, kanskje særlig det første.

«Alarmerende» ble sagt av TV 2s eksperter i analysen.

Ståle Solbakken er heller ikke blid når han får se målet i reprise.

– Det er veldig unødvendig, mener landslagssjefen.

– Det er detaljene vi må bli bedre på, det er litt for akilleshæl. Vi har trent mye på det denne uken òg. Det er én situasjon i dag som ikke blir pen for oss, sier Solbakken.

Pene er heller ikke resultatene det siste året: Seirene har kommet mot Jordan, Kypros, Færøyene og Georgia (H), mens det er blitt tap og/eller uavgjort mot Georgia (B), Spania og Skottland.

Solbakken er klar i talen etter tapet mot Tsjekkia.

– Vi må ut av den der. Vi må bli et lag som vinner de jevne kampene. Selv om jeg ikke syntes kampen var jevn i lange perioder, for jeg syntes vi var klart bedre de første 25 minuttene i begge omgangene, sier landslagssjefen.

NY NEDTUR: Det vil seg ikke for fotballgutta i de jevne kampene. Her er Ståle Solbakken på vei inn for å møte pressen etter tapet. Foto: Annika Byrde / NTB

– Er det da ekstra bekymringsverdig at det ender med tap?

– Det skal ikke gjøre det. Dette er en kamp som i verste fall skal sende uavgjort, mener Solbakken.

Mentalt?

TV 2s fotballekspert Morten Langli tror slike opplevelser sprer uro.

– Det er det som er litt vondt òg. I en prestasjonsgruppe, og for et fotballag spesielt, når historien gjentar seg: Det forsterker jo seg på en måte i troppen helt ubevisst, mener han.

Langli fortsetter:

– Alle snakker om det. Vi har fokus på det. Det gås gjennom på møter, og så ser de det baklengsmålet som kommer med fire mann på blank på bakerste. Og når de får det frisparket der, og de vet at de har sluppet inn på sånt tidligere …

Han peker på den mentale biten.

– Det er noen lag som scorer ofte på slutten, og Norge er blitt et sånt lag at vi får de baklengsmålene mot oss gang etter gang, medgir Langli.

Ajer mener én ting blir naivt

Kristoffer Vassbakk Ajer var en del av forsvaret som fikk kritikk for baklengsmålene. Det første beskriver han slik:

– Det var egentlig på en kontring på vår corner, hvor det er litt panikk og vi sprinter hjem igjen. Så får vi egentlig fylt opp, men det blir litt at vi skal vinne ballen igjen på kontring. Vi ender opp med ikke å være fullt så kjølig i den situasjonen som vi burde ha vært.

– Hvorfor er dette så sårbart? Sett ovenfra ser ikke dette ut som en landskamp Norge skal tape, men vi gjør det, som vi har gjort det tidligere.

– Hadde jeg visst det, hadde vi vel fått rettet opp raskest mulig. Vi kommuniserer og prater godt, og forbereder oss like godt inn til hver kamp. Jeg synes Ståle og resten av støtteapparatet har hatt en fantastisk uke inn mot kampen, og vi starter egentlig strålende. Da er det tungt å stå her etterpå og ha tapt kampen, en kamp vi aldri skal tape, melder Ajer.

SÅRBART? Det norske forsvaret fikk mye kritikk gjennom EM-kvalifiseringen for at det ble sluppet inn enkle mål. Mot Tsjekkia skjedde det igjen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Er det denne gjentakelsesfaren som sniker seg inn i dere? Frykter man at historien skal gjenta seg?

– Nei, altså, vi går ikke ut med frykten for å tape når vi spiller med flagget på brystet. Vi går ut og vet at vi skal gi absolutt alt. Vi spiller i klubbhverdagen til vanlig og har gode prestasjoner imellom, som gjør at alle kommer med god selvtillit. Det blir litt déjà vu. Det har skjedd gjentatte ganger, så det er vår jobb å få snudd det, svarer Ajer.

Norge har bare slått Tsjekkia én gang på de siste åtte forsøkene.

Langli påpeker at det er et bra lag, og Ajer trekker frem at det tross alt er gode fotballspillere de møter når det er landskamper.

– De kommer til å skape sjanser. Jeg skulle helst sett at de skapte litt flere sjanser per mål. Å tro at vi skal gå utpå her og ikke gi Tsjekkia noen muligheter, blir litt naivt. Men vi skal selvfølgelig slå dem på hjemmebane, understreker Brentford-spilleren.

Ødegaard: – Enkelt

Martin Ødegaard er en frustrert mann etter nedturen.

– Jeg synes vi er det beste laget. Men det er litt som vi har snakket om før: Det er mye bra, men så er det noen detaljer og avgjørelser som vi er nødt til å bli bedre på, sier drammenseren.

– Hvorfor blir det sånn?

– Vi slipper inn to veldig enkle mål, og så er vi ikke effektive nok i motstanderes boks. Vi gjør mye bra vi må ta med oss videre, og så må vi forbedre enkelte detaljer, mener landslagskapteinen.



Solbakken legger ikke skjul på at tapet er tungt.

– Det er jo en plan med hele samlingen, så derfor hadde det vært mye deiligere hvis vi hadde stått her og vi hadde vunnet 1–0.

– Det er en litt ekkel følelse. Det er ikke noe annet å gjøre enn å «face» det, medgir landslagssjefen.