Nordås fyrer løs etter VM-nedtur: – De har ikke peiling

Narve Gilje Nordås stivnet i finalen på 1500-meteren under innendørs-VM i Glasgow søndag kveld. Nordmannen måtte ta til takke med en femteplass.

Nordås ble klokket inn på 3.37,03, som er personlig innendørsrekord.

– Det som er bra, er at jeg våger å gå for gull. Dessverre ryker medaljen. Jeg er villig til å ofre medaljen for å ta gull, sier Nordås.

MEDALJEN GLAPP: Narve Gilje Nordås måtte se Geordie Beamish fra New Zealand ta gullet på 1500 meter under innendørs-VM i Glasgow søndag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB

Nordås var kritisk til egen taktikk, men han er også misfornøyd med arrangøren, som hadde 14 løpere i finalen.

To ekstra løpere fikk plass fordi de ble hindret i forsøksheatene.

– Det var et helsike fra start til slutt. Det er ikke konkurranse om den som er best trent, men den som klarer å holde seg på beina og spare krefter, mener Nordås, som sier at det ideelle ville vært åtte løpere i finalen.

SKUFFET: Narve Gilje Nordås løp for VM-gull i Glasgow. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det viser at de som styrer og holder på med det her, sitter bare foran et regneark. De har ikke peiling på idrett, sier Nordås til VG.

– De setter opp fjorten mann sånn og sånn, det er mye tall, men de ser ikke folkene bak det. De har ikke innsikten tipper jeg, utdyper jærbuen.



Nordås håper det blir færre til start i finalen i fremtiden, men han er usikker på om han selv kommer til å ta det opp med arrangøren.

– Jeg håper de rette personene gir beskjed. Det er for mye folk, sier Nordås til TV 2 etter løpet.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Det internasjonale friidrettsforbundet søndag kveld.

– Det ble som det måtte. Du i forsøkene at folk falt som fluer, sier Nordås.

FOLKSOMT: Det var 14 løpere i finalen på 1500-meteren. Foto: Lise Åserud / NTB

Nordås vil ikke si om det hadde blitt medalje med et mindre felt.

– Det er lett å si etterpå, men det er ikke godt å si. Jeg brukte for mye krefter underveis, og da er det tungt på slutten, sier Nordås.

Geordie Beamish fra New Zealand tok VM-gullet på tiden 3.36,54.

LØP FOR GULL: Narve Gilje Nordås. Foto: Lise Åserud / NTB

Nærmest VM-gullet var amerikanske Cole Hocker på tiden 3.36,69. VM-bronsen ble tatt av Hobbs Kessler fra USA på tiden 3.36,72.

Nordås gikk til VM-finalen etter å ha vunnet sitt forsøksheat komfortabelt.