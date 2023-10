Nøkkelspiller usikker på fremtiden: – Det er ingen hemmelighet

GÅR FOR GULL: RBK Kvinner og Anna Jøsendal er fem kamper unna et historisk seriegull. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Seiersmaskinen RBK Kvinner har ikke avgitt poeng i Toppserien siden de tapte 0–2 borte mot Lyn 18. juni.

Nå er trønderne bare fem kamper unna et historisk seriegull, men på Koteng Arena tenker de null på gull.

– Akkurat nå så gjør jeg det. Det ligger liksom langt der fremme, men vi må bare ta én kamp av gangen, smiler Anna Jøsendal til TV 2.

Utgående kontrakt

Den rappe kantspilleren, som har notert seg for sju scoringer og åtte målgivende pasninger i Toppserien i år, har vært en nøkkelbrikke i Steinar Leins lag denne sesongen.

Etter cupfinalen 26. november kan hun imidlertid være tapt for RBK.

– Det vet jeg ikke. Det er ingen hemmelighet at jeg er på utgående kontrakt og at jeg er nødt til å forhandle en ny avtale. Om det blir her eller en annen klubb det vet jeg egentlig ikke enda, sier Jøsendal.

– Hva taler for at du blir i RBK?

USIKKER FREMTID: Anna Jøsendals kontrakt går ut etter sesongen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Rosenborg er en skikkelig bra klubb og de viser år etter år at de er skikkelig gode på utvikling av spillere. Jeg føler selv at jeg har tatt veldig store steg her og det kan jeg sikkert fortsette å gjøre. Jeg må tenke på selv, men samtidig må jeg tenke på hva som er best for min utvikling, sier Jøsendal.

22-åringen takket nei til et tilbud om en kontraktsforlengelse i sommer, men slik TV 2 forstår det har ikke trønderne gitt opp håpet om å forlenge med sin toppscorer.

– Men du kan uansett ikke dra uten et gull eller to?

– He-he, nei. Det hadde vært veldig fint å få det gullet i år. Hvem vet om det blir eller ikke, ler Jøsendal

Hjelp fra gamle kjente?

I jakten på klubbens første seriegull siden 2003, topper Jøsendal og co. tabellen med fem kamper igjen av sesongen, tre poeng foran serietoer Vålerenga.

Lørdag ettermiddag er det Stabæk som skal prøve å stikke kjepper i hjulene for trønderne.

HISTORISK JUBEL? Anna Jøsendals lag har fortsatt til gode å vinne et seriegull etter navneendringen fra Trondheims-Ørn til Rosenborg i 2020. Nå ligger de bedre an enn på lenge. Foto: Tuva Åserud

– Vi er ganske flinke i gruppa til å ikke tenke så mye på at vi er favoritter. Hver kamp er tøff for oss når vi ligger øverste. Hvert eneste lag i Toppserien har veldig lyst til å slå oss, så vi må gi alt uansett, er det klare beskjeden fra Jøsendal.

Samtidig som trønderne møter Stabæk, gjester Jøsendals gamle lagvenninner i Avaldsnes Vålerenga.

EN HJELPENDE HÅND? John Arne Riise og Avaldsnes gjester Intility og Vålerenga lørdag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Har du sendt de en melding og bedt om litt hjelp?

– Nei, jeg har ikke det. Vi får håpe at de hjelper oss litt, men samtidig kan ikke vi bry oss om hva resultatet blir der. Vi må bare ta tre poeng her.