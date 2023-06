– Noen ville kalt det diskriminering

– Det er synd, sier «Tutta» til TV 2.

Mens hun spiller golf i USA tar Pettersen opp telefonen. Hun får med seg nyheten «alle» snakker om, men skjønner fort at noe mangler.

Tirsdag kom beskjeden om at borgerkrigen i golfverden er over. PGA-touren, europatouren og den utskjelte LIV-touren er blitt enige om å danne et felles eierselskap.

TIDLIGERE GOLFPROFIL: Suzann «Tutta» Pettersen. Foto: ANDY BUCHANAN

Men for «Tutta» er det en nyhet med bismak. LPGA (kvinnenes hovedturnering) og Ladies European Tour er ikke involvert i sammenslåingen.

– Diskriminering

– De er jo ikke inkludert. I 2023 burde man inkludert damene vel så mye som herrene, sier Pettersen.

Hun får støtte fra Discoverys ekspert og tidligere golfspiller Marius Thorp.

– Hvis man skal jobbe for at golfen skal bli samlet globalt, så burde de inkluderes de også, sier golfeksperten til TV 2.

Pettersen mener det er positivt at turneringene har kommet til enighet, men synes det er trist at det bare er herrene det er snakk om.

– Det er sikkert noen som ville kalt det diskriminering. Det er synd at PGA ikke kan være med på en reise som på en måte inkluderer absolutt alle, ikke bare én del av spillerne.

Arrangørene har fått tilsendt «Tutta»s misnøye, men har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelse.

Ble sjokkert

Golfkonflikten startet da Saudi-eide LIV-tour startet opp i 2021. De tilbød de største stjernene svimlende summer for å droppe den etablerte PGA-touren, og heller spille for dem.

Dustin Johnsons betaling tilsvarte visstnok én million kroner per slag på LIV-touren.

PGA Tour-sjefen brukte 11. september som argument mot LIV-touren. Etter sjokkvendingen får han sterk kritikk. Foto: JARED C. TILTON

PGA- og LIV-touren reiste flere søksmål mot hverandre, og golfstjerner på de ulike tourene havnet i bitre konflikter.

– Jeg tror det er første gangen i mitt liv jeg har kjent på svik. Det er en ugjenkjennelig følelse for meg, sa Rory McIlroy til The Guardian om å miste venner fordi kollegaer forlot PGA-touren.

Spillerne som sluttet seg til LIV-tour ble kritisert for å bidra til sportsvasking av det Saudi-Arabiske regimet. Saudi-Arabias brudd på menneskerettigheter har ført til kritikk fra flere hold, blant annet Amnesty.

– Det er vi veldig opptatt av i Norges Golfforbund. Vi får håpe og tro at det blir fornuftig og klokt sett opp mot menneskerettigheter og sportsvasking, sier president i Norges Golfforbund, Egil Hatling, til TV 2.



Også PGA-touren brukte menneskerettighetsbrudd som argument, derfor er det kontroversielt at de nå slår seg sammen.

Thorp fikk sjokk da nyheten kom.

– Jeg ble veldig overrasket. Slik jeg forstår og etter de reaksjonene jeg har lest, har ikke noen spillere eller «caddies» vært informert. Det har kommet helt ut av det blå, både for spillere, medier og egentlig de fleste bortsett fra de som har sittet rundt forhandlingsbordet her.

– Nå har det vært noen år hvor man har stått ganske langt unna hverandre, også plutselig blir man enige, det er veldig overraskende, sier golfeksperten.



Norges golfstjerne Viktor Hovland er blant dem som har stått imot tilbud fra LIV-touren, men han har ikke utelukket den. Etter sammenslåing trenger han ikke å velge.

Kvinnene står foreløpig utenfor.

– Jeg mener det ville hjulpet damegolf og vært viktig for rekrutteringen til golfen, sier Pettersen.