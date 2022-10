– Noe må ordnes slik at vi slipper å havne på gaten

– Min inntekt er null.

Det forteller landslagsroer Siri Eva Kristiansen som gjest i God Morgen Norge.

I likhet med flere andre toppidrettsutøvere i Norge sliter hun med å få endene til å møtes. I mangel på inntekt som idrettsutøvere må Kristiansen og andre utøvere få hjelp fra blant annet foreldre og besteforeldre.

Landslagsroer Siri Eva Kristiansen har null kroner i inntekt og må få hjelp fra familie. Foto: Skjermdump, God morgen Norge.

– Jeg får hjelp av veldig mange, men jeg får ikke noe stipend. Mamma og pappa, besteforeldrene mine og Drammen roklubb støtter med alt de kan, forklarer Kristiansen.

Bruker manglende fortenner som sponsor-triks

Bryter på det norske landslaget, Morten Thoresen, har for øyeblikket et B-stipend som gjør at han får utbetalt 70.000 kroner i året.

– Det har ekstremt mye å si for om jeg kan satse videre, eller ikke, forteller Thoresen.

I tillegg til det har han noen lokale sponsorer fra hjembyen Bodø.

– Det er det som gjør at jeg akkurat får det til å gå rundt. Der har jeg vært kjempeheldig, understreker EM-gullvinneren fra 2020.

Men for at Thoresen skal kunne fortsette karrieren videre, er han avhengig av hjelp og må hele tiden prøve å få nye sponsorer med på laget.

Thoresen, som er kjent for å mangle begge fortennene, forteller at det ikke er pengemangel som er grunnen til at han ikke har fått nye tenner ennå. Det er et taktisk grep.

Avslører hvorfor han ikke har skaffet seg nye tenner

– Det er litt for at jeg skal bli mer kjent og få det lettere med sponsorer. Jeg skal ærlig innrømme at det er en av årsakene til at jeg ikke har valgt å sette inn de to tennene, innrømmer Thoresen.

– Får ikke hus- eller billån

Thoresen er i likhet med mange andre norske toppidrettsutøvere bekymret for hvordan livet etter idretten vil bli økonomisk.

– Mitt mål er å skape idrettsglede og å ta medaljer for Norge. Men det ligger sykt mye bakom alt dette her. Jeg får ikke huslån, jeg får ikke billån og jeg har hørt om folk på landslaget som ikke får et kredittkort en gang, forteller Thoresen og deler bekymringen:

– La oss si at jeg er 37 år når jeg er ferdig med karrieren. Da sitter jeg med null pensjon og null utdanning. Det synes jeg er en liten «obs» til folk. Jeg synes staten burde gripe inn og gjøre noe mer. I hvert fall ordne slik at vi har en pensjonsordning, sånn at vi slipper å havne på gaten, alle vi idrettsutøvere som har skapt idrettsøyeblikk for Norge.

Ber det norske folk om hjelp

Olympiatoppen og ti særforbund tyr til «crowdfunding» for å finansiere satsingen mot OL i Paris i 2024.

Spleisen som har fått navnet «Summit 2024» ble annonsert for én uke siden og har til nå samlet inn 11.000 kroner som skal fordeles på rundt 130 idrettsutøvere.

Det gir ikke de store utslagene, men toppidrettssjef Tore Øvrebø håper på flere bidragsytere i tiden fremover.

Morten Thoresen tok EM-gull i 2020. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Håpet er at det norske folk skal se at en liten investering fra hver av oss kan gjøre det enda hyggeligere å være norsk i neste sommer-OL og Paralympics, sier Øvrebø.

Og pengene trengs, ifølge toppidrettssjefen. I dag tjener halvparten av de som får stipend fra Olympiatoppen under 260.000 kroner i året som er fattigdomsgrensen i EU. Halvparten av dem igjen tjener under 100.000 kroner.

Men selv om de nærmest må snu på hver krone, motiveres idrettsutøverne av nettopp det å gi store idrettsøyeblikk.

– Det er den følelsen når du lykkes når det virkelig gjelder, alt står på spill og du får det til. Den følelsen er ubeskrivelig. Det er derfor jeg gjør det, det som driver meg, sier Siri Eva Kristiansen.