26-åringen fra Egersund er i storform før helgens vårklassiker. For to uker siden vant Uno X-rytteren endagsrittet La Route Adélie de Vitré. I forrige uke ble han nummer to sammenlagt i Region de la Loire Tour. På siste etappe tok han til og med en etappeseier. Og så nylig som tirsdag ble han nummer tre i endagsrittet Paris-Camembert.

– Det jeg har gjort i det siste er noe av det sterkeste jeg har levert. Jeg er på et godt sted akkurat nå. De løpene jeg har gjort det bra i har vært løp som har passet meg bra, forteller Dvernes.

Ledelsen har lyttet

Han trives svært godt på Uno-X, og skryter av ledelsen i teamet:

– De skal ha cred for at de har lyttet i forkant av året, da jeg ba om å få kjøre en del i de mindre rittene. Jeg har lært å ta større plass, og følt at jeg har hatt en lederrolle i de mindre rittene.

Han påpeker også at lagkameratene spiller en viktig rolle.

– I de rittene har vi vært en veldig fin gruppe. Det har ikke vært noen som har tatt stor plass, og det har vært stor enighet om hvordan vi skulle gjøre ting.

Selv om rittene i Frankrike ikke er klassifisert på det høyeste nivået, understreker rytteren fra Egersund at gode prestasjoner ikke kommer av seg selv.

– Det er aldri enkelt å vinne sykkelritt, uansett nivå. Toppnivået er høyt i alle ritt, sier han.

ETAPPESEIER I OMAN: Dversnes vant også en etappe i Tour of Oman i februar. Foto: THOMAS SAMSON/AFP

Rytteren fra Egersund har også fått måle krefter på høyere nivå. I midten av mars fikk han en 19. plass i Nokere Koerse. Men 26-åringen er ikke helt fornøyd med hvordan det rittet utspilte seg:

– Det var litt av og på med mye kamp om posisjonering. Også må jeg bli bedre på å løse hektiske perioder. Jeg hadde håpet å kunne gjøre en bedre jobb, sier Dversnes.

Passer Dversnes godt

Likevel kan ingen av rittene måle seg med Amstel Gold Race. Rittet har en 1.UWT-klassifisering. Det betyr at det er et World Tour-ritt, som er den høyeste rangeringen et ritt kan ha. Pro Continental-lag, slik som Uno-X, kan få et wildcard til å delta i ritt på det nivået, mens World Tour-lagene, som altså er de største lagene, er pliktig å delta.

Dversnes mener at Amstel Gold Race er et ritt som passer ham:

– Jeg har fått vite god tid i forkant at jeg skal kjøre. Og jeg ønsker å kjøre store løp, for å lære. Av de rittene som kommer fremover, så er nok Amstel Gold Race det rittet som passer meg best.

På den foreløpige startlisten til søndagens ritt står navn bl.a. Tadej Pogacar, regjerende Strade Bianche-vinner Thomas Pidcock og Neilson Powless, som ble nummer tre i Dwaars door Vlaanderen i forrige uke og nummer fem i Flandern rundt for to uker siden.

I tillegg står også tredjeplassen fra onsdagens Brabantse Pijl, Benoit Cosnefroy, på startlisten.

I BRUDD: Her er Dversnes i brudd på den fjerde etappen av Tour of Oman, hvor han endte opp med å vinne etappen Foto: THOMAS SAMSON/AFP

Der står også fem nordmenn, inkludert Dversnes. Også vinneren av tirsdagens Paris-Camembert, Valentin Ferron, står på startlisten til søndagens ritt. Michal Kwiatkowski vant Amstel Gold Race i fjor, stiller også til start i årets utgave.

På spørsmål om hvem han har mest tro på i helgens ritt er svaret tydelig:

– Tadej Pogacar er jo såklart favoritt. Måten han sykler på er helt enorm. Han er bare utrolig god, mener Dversnes som sier at Uno-X sannsynligvis kommer til å satse mest på Tobias Halland Johannessen og danske Jonas Gregaard.

– Vi har ikke helt avgjort taktikken enda, men sannsynligvis får nok jeg en hjelperolle. Målet blir da enten å gå i brudd eller å være der lengst mulig i finalen, spår 26-åringen.

Det er duket for et ritt fullspekket med både vinnerkandidater og spennende outsidere på søndag, og det eneste som er helt sikkert er at det blir et ritt man absolutt ikke kan gå glipp av.

Herrenes Amstel Gold Race ser du søndag fra klokken 14:45 på TV 2 Play. Kvinnenes ritt starter allerede klokken 13:00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.