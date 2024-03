Niso-lederen fyrer løs: – Oppriktig irritert

Vatshaug er leder for Niso (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) og deler sitt syn på situasjonen i norsk hoppsport i et intervju med NTB.

I midten av februar sendte hopperne et brev til hoppkomiteen, der de gjorde det klart at de ønsket et nytt lederteam inn mot kommende sesong.

Det har ført til at landslagssjef Alexander Stöckl siden har stått over alle verdenscuprenn, og det skal han også under Raw Air. Det ble klart torsdag.

Det har vært mange medieoppslag om situasjonen, og flere ganger har både utøvere og ledere gått ut og bedt om ro. Til tross for det synes Vatshaug det fortsatt er for mye oppmerksomhet rundt det ikke-sportslige.

– Det er min observasjon av hva som skjer utenfra. Det er frustrasjon over tid for at det ikke klarer å bli ro. Det er flere som har ansvaret for det. Det er en observasjon fra mitt ståsted i norsk idrett, innleder Vatshaug til NTB.

– Påfallende

Fredag starter Raw Air i Holmenkollen. Vatshaug reagerer sterkt på at det et døgn før skapes overskrifter om den tøffe situasjonen.

– Det er påfallende at det skjer nå rett før en ny konkurranse. Det synes jeg ikke er greit. Det er min vaktbikkjefunksjon som gjør at jeg reagerer. Det ville jeg gjort også om det var en annen utøvergruppe som det hadde vært skapt uro rundt, sier Vatshaug.

Han går langt i å mene at personer tilknyttet forbundet, uansett rolle, må avstå fra å hive bensin på bålet.

– Det synes jeg de voksne rundt må, om jeg skal gå så langt, forstå og holde seg rolig. Da sikter jeg til de lederne som er ute og svarer på henvendelser fra mediene. Nå er det viktigste ro rundt utøverne.

– Det å ikke gi svar eller ikke ta telefonen er også et signal om ro. Når det åpenbart ikke klarer å bli ro, kjenner jeg at det på vegne av utøvere må markeres. Det må respekteres at de skal ut og prestere, sier Niso-lederen.

Skiforbundet svarer

Vatshaug mener flere må ta ansvaret for at situasjonen blåses opp.

– For å være konkret så er alle med på å sette denne agendaen. De er den som ringer og den som svarer. Jeg synes det er kjempeutidig å starte med dette igjen dagen før kvalifisering. En ting er å begynne å grave i det som åpenbart bes om ro rundt, og det andre er å svare på det.

Niso-lederen er klar på at det nå kun må fokuseres på det sportslige.

– Det eneste svaret jeg mener er riktig nå, er at man ikke har noe svar, og at utøverne skal få lov til å ha fullt fokus. Resten er uinteressant og bør være det også. Det er det hvert fall det fra oss om har utøverperspektivet. Jeg kjenner jeg blir oppriktig irritert.

NTB har vært i kontakt med Norges Skiforbund, som viser til en tidligere kommentar fra generalsekretær Arne Baumann. Der han har gjort det klart at de ønsker å løse saken internt, og at det beste er om det blir ro.