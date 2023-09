– NIFs slette håndtering har kostet Odin en karriere

Svømmetreneren som slo den da 13 år gamle Odin Michelsen under en svømmetrening i 2018, mottok denne uken en straff fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

I dommen kommer det frem at domsutvalget har skjerpet innstillingen fra NIFs påtalenemnd fra en irettesettelse, til å utestenge treneren:

«Domsutvalget er ikke enig i at irettesettelse utgjør en passende reaksjon i saken. Domsutvalget har i stedet kommet til at påtalte bør idømmes tap av retten til å delta i konkurranser, så vel nasjonale som internasjonale, og organisert trening (utelukkelse) for en periode på 3 måneder,» står det dommsavgjørelsen.

– Det er klart at vi er fornøyd med at domsutvalget skjerper straffen og at han får en utestengelse. Men det er sørgelig at dette kommer først nå - nesten seks år etter at det skjedde. Det er alt for sent, er Odins far, Alexander Michelsens, umiddelbare reaksjon etter å ha lest dommen.

IKKE HELT FORNØYD: Selv om treneren som slo sønnen til Alexander Michelsen har fått en straff, er ikke faren fornøyd med at det tok nesten seks år. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Enstemmig avgjørelse

I domsutvalgets avgjørelse kommer det frem at Michelsens sønn ble offer for «rettstridig vold», da han som 13-åring ble klapset til i bakhodet av treneren under en svømmetrening.

Som TV 2 tidligere har fortalt ble treneren anmeldt til politiet for hendelsen, og vedtok et forelegg på 6000 kroner for kroppskrenkelse.

Les Odins historie her

BLE SLÅTT I BAKHODET: Odin Michelsen (19) fortalte før sommeren om opplevelsen av å bli slått av sin trener til TV 2. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Fra svømmeklubben fikk treneren en kort suspensjon mens saken ble undersøkt.

Deretter vedtok klubben å gi ham en skriftlig irettesettelse, men lot treneren fortsette i stillingen.

Dette medførte at Odin fikk en psykisk knekk.

Han maktet ikke å gå i samme miljø som treneren og valgte å slutte med svømming i en alder av 14-år.

I domsutvalgets avgjørelse påpekes blant annet disse forholdene:

«Domsutvalget finner det utvilsomt at hendelsen har påvirket Odin Michelsen negativt.»

«Domsutvalget antar at hendelsen var egnet til å spre frykt blant de som var vitne til voldsutøvelsen. På denne måten rammes flere mindreårige, og ikke bare Odin Michelsen.»

«Barn som deltar i idrettens aktiviteter skal være skjermet for å bli utsatt for vold fra trener, både det å selv bli utsatt for vold og det å være vitne til vold mot andre utøvere.»

Anket i dag

Trenerens advokat forteller til TV 2 at de er uenige i avgjørelsen, og mener det ikke er grunnlag for å utestenge ham etter snart seks år.

– Vi sendte anke til NIFs ankeinstans i dag. Der ønsker vi muntlige forhandlinger, sier advokat Erling Flisnes.

– Noen øvrige kommentarer har vi ikke. De tar vi med appellutvalget, sier han.

Svømmeklubbens ledelse ønsker ikke å uttale seg om saken før saken er behandlet hos appellutvalget.

– NIF har sviktet sviktet



Siden hendelsen i januar 2018 har Odins far, Alexander Michelsen, kjempet for å få treneren dømt innen idrettens domsorganer.

På rad og rekke kontaktet han landets idrettsledere personlig.

Men ingen tok saken inn for idrettens domsorganer.

Inntil NIF vedtok en lovendring under Idrettstinget i 2021.

Da åpnet de opp for at privatpersoner kan føre saker for domsorganet på egenhånd.

STORE RESSURSER: Alexander Michelsen har brukt hundrevis av timer og over 100.000 kroner på advokat for å føre saken for idrettens domssystem. Foto: Robert Reinlund / TV 2

En mulighet Alexander Michelsen benyttet seg av umiddelbart i 2022.



Halvannet år etter at han sendte saken inn til NIFs påtalenemd, og nesten seks år etter voldshendelsen, kom altså dommen fra domsutvalget.

– Det kunne kanskje ha blitt oppfattet som en seier. Men jeg sitter med en klump i magen fortsatt. Idrettsforbundets slette håndtering av denne saken har sannsynligvis kostet sønnen min en svømmekarriere. Dette kunne vært unngått av idrettens øverste ledelse, sier Alexander Michelsen og fortsetter:

– I mine øyne har NIFs tidligere president og administrasjonen sviktet totalt. Dommen viser at de ikke har tatt ansvaret de har med å gjøre idretten trygg for barn, sier Alexander Michelsen.

Fikk strafferabatt på grunn av tidsbruk

At det har gått nesten seks år siden voldshendelsen er noe domsutvalget har lagt til grunn i sin straffeutmåling.

I utgangspunktet oppgir domsutvalget at voldshendelsen skulle ha gitt en strengere straff enn tre måneder.

«De ovennevnte forhold tilsier en følbar reaksjon overfor påtalte. I motsatt retning vektlegges særlig at det har gått så lang tid siden hendelsen, uten at n.n. er å laste for dette», står det i straffeutmålingen.

Michelsen og hans advokat, Pål Kleven, hadde håpet på en mye strengere straff.

REAGERER: Idrettsjurist Pål Kleven mener NIF bør trekke lærdom fra håndteringen av denne saken. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Når en trener blir dømt for forsettlig voldsutøvelse mot et barn på 13 år under en treningsøkt, så mener jeg at straffereaksjonen bør være langt strengere enn 3 måneders utestengelse, sier Kleven og legger til:

– Jeg antar imidlertid at NIFs Påtalenemnd ikke kommer til å anke dommen siden Påtalenemnda mente at treneren kun burde få en irettesettelse. Jeg registrerer også at treneren har fått en strafferabatt pga den lange tiden som er brukt på å behandle saken. Dette er svært uheldig og noe idretten bør trekke lærdom fra, sier Kleven.



NIF har foreløpig ikke besvart TV 2s spørsmål i denne saken.

Fornøyd Odin

Selv om verken advokaten eller Alexander Michelsen er fornøyde med dommen, ble den satt pris på av Odin.

Ifølge hans far ønsker 19-åringen nå å fokusere på å legge saken bak seg og se fremover.

KAMP FOR SØNNEN: Alexander Michelsen har i nesten seks år kjempet for sin sønns rettigheter. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg sitter imidlertid fortsatt igjen med følelsen av den som er blitt mest straffet er Odin. Det synes jeg fortsatt er feil, sier Alexander Michelsen.