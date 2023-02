NIF slo alarm om sikkerheten til barn og unge i idretten - ingenting skjedde

2018:

Januar:

Hyppige mailer, samt møter mellom NIF og KUD om arbeid med lovhjemling av sensitive personopplysninger, spesielt knyttet til antidoping og kampfiksing.

Juli:

Ny lov om behandling av personopplysninger.

Mail fra NIF til KUD om at det vil ta lengre tid å avklare lovhjemmel for andre saksområder, enn antidoping og kampfiksing. De vil derfor søke i to omganger.

KUD bekrefter til NIF at de har under utarbeidelse en ny lov som skal sikre NIF tillatelse til å behandle personopplysninger knyttet til antidoping og kampfiksing.

August:

NIF og NFF sender et felles brev til KUD om utfordringer knyttet til behandling av pers. opplysninger - blant annet informasjon om lovovertredelser og straffbare forhold.

2019:

Januar:

Felles møte mellom blant annet NFF, NIF, KUD, Kripos om trygge idrettsarrangementer og Europakonvensjonen forpliktelser om dette.

2021:

September:

NIF sender en mail der de ber KUD utarbeide et dokument der det vises til at en ny lov om behandling av person opplysninger sikrer lovhjemmel også for "særlige kategorier", utover kampfiksing og antidoping.

Oktober:

KUD bekrefter at de utarbeider en ny lov knyttet til antidoping og kampfiksing.

Litt etter purrer NIF og skriver at behovet omfatter andre kategorier, og at de ønsker en ny bekreftelse der øvrige forhold er presisert.

November:

KUD svarer at de er usikre på bakgrunnen for behovet. De ønsker en redegjørelse.



NIF svarer med en beskrivelse av behov et og hvilke opplysninger som skal behandles. De ber om en snarlig tilbakemelding. Hvis ikke må de begrense Påtalenemden og domsorganenes behandling av personopplysninger.



Rett etter sender NIF en ny mail om at de er bekymret for at det pågående lovarbeidet er begrenset til antidoping og kampfiksing. De ønsker et fysisk møte med KUD.

Desember:

NIF purrer på et svar fra KUD, før de får til svar at hjemmel knyttet til antidoping og kampfiksing har tatt tid, men er under utarbeidelse, og at KUD vil invitere til snarlig møte.

2022:

Januar:

NIF søker Datatilsynet om om tillatelse til behandling av særlige kategorier av personopplysninger.



NIF etterspør på nytt et møte med KUD.

Mars:

NIF får et notat fra advokatfirmaet PWC om behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser.

De sender en mail til KUD med notatet og tar initiativ til et nytt møte med KUD.

Datatilsynet avslår søknaden til NIF.

KUD skriver til NIF at det er behov for en mer konkret redegjørelse av formål og behov.

I slutten av måneden er det et fysisk møte mellom NIF og KUD.

April:

NIF sender en redegjørelse av behov for lovhjemmel, samt eksempler på tilfeller der idretten vil ha et behov for å behandle særlige kategorier personopplysninger.

September:

NIF sender KUD all dialog de har hatt forbindelse med saken. Spør om det er mulig å utsette høringsfristen på ny lov om behandling av personopplysninger for antidopingformål og kampfiksing.

KUD sender et brev der de skriver at de vil vurdere behovet og muligheten for andre områder (enn antidoping og kampfiksing), og vil invitere til møte.

Oktober:



NIF gir høringssvar på lov om antidoping og kampfiksing, og presiserer at de er svært skuffet over lovutkastet som er sendt på høring.

KUD skriver til NIF at de har igangsatt et arbeid, og drøftet saken med Justisdepartementet og Datatilsynet. Arbeidet videre krever at NIF presiserer behovet og formålet ytterligere.

November:

Fysisk møte mellom NIF og KUD.

Desember:

KUD spør hva som er status for en redegjørelse fra NIF etter møtet.

NIF beklager sen tilbakemelding, ønsker å klargjøre hva de vil ha fra NIF.

2023:

Januar:



NIF sender en redegjørelse for hvilke personopplysninger som det vil være nødvendig med lovhjemmel for. Lister opp en rekke eksempler.

KUD svarer med at de er opptatt av presisering av formål og konkretisering av kategorier m.m. Foreslår et møte.

Februar:

Mail fra NIF der de svarer på KUD sine spørsmål.

Fysisk møte mellom NIF og KUD, der KUD fremholder at det fortsatt er behov for ytterligere tydeliggjøringer.

Møte mellom KUD og Datatilsynet, der Datatilsynet bekrefter at ytterligere presiseringer fra NIF er nødvendig.

Mars:

Kommende arbeidsmøte for å forsøke å spesifisere formål og NIFs behov ytterligere.