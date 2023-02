NIF slår tilbake mot Trettebergstuen: – Vanskelig å forstå

Det var tirsdag ettermiddag at kulturministeren kom med en bredside mot Berit Kjøll i en debatt på TV 2:

– Da følger ikke idrettspresidenten med i egen organisasjon eller i timen. For de har meldt om behovet, men vi har bedt dem presisere en del ting. Den jobben har ikke NIF gjort. Den må de gjøre, så skal vi levere politisk, sa Anette Trettebergstuen.

At ballen ligger på NIFs banehalvdel, som Trettebergstuen antydet, kjenner ikke NIF seg igjen i.

– NIF opplever at vi, gjennom en rekke møter, e-poster og annen korrespondanse, hele tiden, og løpende, har etterkommet det KUD har etterspurt, og synes det er vanskelig å forstå at dette lovarbeidet ikke har blitt prioritert, skriver idrettsforbundet i en uttalelse til TV 2.

Utsagnet til Trettebergstuen var et svar på idrettspresidentens uttalelser mandag, hvor hun etterlyste fortgang fra Kultur - og likestillingsdepartementet (KUD) i å få på plass en lovhjemmel som kan gi idretten større mulighet til å lagre informasjon om varsler og brudd på NIFs lover.

I TV 2s saker om politimannen og treneren som fikk gå fra klubb til klubb i Idretts-Norge, tross varsler og henlagte anmeldelser mot seg, har en slik lovendring blitt etterlyst for å gjøre idretten tryggere for barn og unge.

Helt uenige med Trettebergstuen: – Har redegjort for behovet en rekke ganger

Stridens kjerne er altså hvem som har ansvaret for at prosessen med å få til en lovendring har dratt ut i tid.

– Vi har purret på NIF, men vi kan ikke endre en lov før vi får en klar bestilling på hva de trenger. Den har vi ikke fått, men jeg skal purre til jeg får det jeg trenger, sa Trettebergstuen tirsdag.

Dialogen mellom partene har pågått siden 2018, men ifølge Trettebergstuen var dialogen i utgangspunktet om antidopingregelverket og kampfiksing. Det var først i årsskiftet 2021/2022, hevder hun, at idretten meldte inn sitt behov for å kunne lagre informasjon om varsler og lovbrudd.

Dette er NIF uenige i.

– NIF har siden 2018 uttrykt til KUD at det er behov for en lovhjemmel for å sikre idretten som en trygg arena, og har hatt møter, korrespondanse og dialog med KUD fra 2018 og fremover. NIF har en rekke ganger redegjort i detalj for behovet og gitt eksempler på dette, både muntlig og skriftlig, skriver juridisk avdeling i NIF til TV 2.

– Gjennom disse årene har NIF etterspurt status på arbeidet med en lovhjemmel, og vi har flere ganger fått tilbakemelding fra KUD på at det var en lov under utarbeidelse som ville dekke idrettens behov.

Onsdag ettermiddag står Trettebergstuen på sitt.

– Behovet NIF har spilt inn har vært for vidtrekkende og gått langt utover behandling av personopplysninger knyttet til varsling eller forebygging av seksuell overgrep. Hvis vi skal kunne følge opp dette på en god måte, og sørge for at et mulig lovforslag ligger innenfor personvernforordningens krav, må NIF konkretisere for hvilke spesifikke formål personopplysningene skal behandles. Det har vi etterspurt NIF om helt konkret, men ikke fått noe tilbakemelding på. Vi er imidlertid helt overbevist om at NIF nå vil prioritere dette, sier hun onsdag.

Ba om unntak - fikk avslag

Som TV 2 tidligere har omtalt, sendte NIF i januar i fjor, i påvente av en eventuell lovendring, en henvendelse til Datatilsynet. Der ba de om lov til å behandle sensitive personopplysninger i mye større grad enn de kan i dag.

Den søknaden ble avslått.

I brevet, som TV 2 har sett, legges det vekt på at NIF ikke kan gis unntak fordi unntak kun skal gis når situasjonen er så spesiell at man ikke har tid til å få på plass en lovhjemmel.

«Etter Datatilsynets vurdering har det klart vært tilstrekkelig tid til å forberede og vedta lov eller forskrift (...). Ifølge søknaden har det også vært dialog mellom NIF og Kulturdepartementet om en hjemmel i nasjonal rett i lang tid.»

– Svært skuffet

Kjøll sier til TV 2 at idretten «har vært offensive i flere år» overfor KUD på dette temaet.

– Da vi fikk en særlov på plass i 2021, og som ga idretten adgang til å behandle sensitive personopplysninger innenfor antidoping- og kampfiksing, hadde NIF en forventning til at denne særloven også dekket andre definerte områder som trakassering, overgrep og vold. Dette kom også tydelig frem i vår høringsuttalelse til det nye lovutkastet.

I høringssvaret til den nye loven kan blant annet lese:

«NIF er svært skuffet over at det lovutkastet som nå er sendt på høring, ikke ivaretar dette behovet. Konsekvensen av ikke å få en lovhjemmel for behandling av personopplysninger i denne type saker, er at idretten ikke får nødvendige virkemidler til å gjøre idretten til en trygg arena for barn og unge. Dette er KUD vel kjent med, gjennom både skriftlig og muntlig korrespondanse med NIF.

Trettebergstuen sier at dialogen med NIF pågår, og legger til at de også har drøftet tematikken med både Datatilsynet og Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det vi og NIF er helt enige om, er at idretten skal være en trygg arena for barn og unge, og vi skal sammen gjøre det vi kan for å forhindre at trakassering og overgrep finner sted. Så kan ikke jeg svare for hvordan dialogen med NIF var før vi gikk inn i regjering. Etter at vi kom i regjering, har det vært en intensivert dialog på administrativt nivå, sier hun.