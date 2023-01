Niemann utvider søksmålet mot Carlsen – kommer med anklager om hånende rop

Magnus Carlsen og Hans Niemann står i sentrum for en opprivende sjakkonflikt. Her er et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene fra høsten 2022 og fram til nå:

* 4. september: Carlsen taper for Niemann i den tredje runden av Sinquefield Cup i amerikanske St. Louis.

* 5. september: Carlsen opplyser på Twitter at han trekker seg fra Sinquefield Cup. I meldingen legger han ved en video der fotballmanageren José Mourinho i et intervju sier: «Hvis jeg sier noe, er jeg i trøbbel». Det ble tolket som at Carlsen antydet at Niemann hadde jukset.

* 9. september: Niemann blir utestengt fra Chess.com. Niemann avviser at han brukte ulovlige midler mot Carlsen, men innrømmer at han jukset på nettstedet da han var 12 og 16 år.

* 10. september: Hoveddommeren i sjakkturneringen Sinquefield Cup sier det ikke er avdekket noe som kan tyde på at det har foregått juks under årets turnering.

* 19. september: Carlsen gir opp etter to trekk mot Niemann i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering.

* 21. september. Carlsen uttaler seg for første gang om sjakkbråket. Han vil verken bekrefte eller avkrefte jukseryktene. I intervjuet sender han også et stikk mot Niemanns mentor, Maxim Dlugy.

* 23. september: Sjakkspiller Jan Nepomnjasjtsjij uttaler i en podkast at han advarte mot Niemann før Sinquefield Cup, turneringen Carlsen trakk seg fra.

* 23. september: Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) kritiserer Carlsens opptreden de siste ukene.

* 25. september: Carlsen varsler at han vil uttale seg om Niemann etter årets sjuende Champions Chess Tour-turnering.

* 26. september: Carlsen beskylder i en skriftlig uttalelse Niemann for å ha jukset flere ganger og mer nylig enn han har innrømmet. Han skriver også at han ikke ønsker å spille mot Niemann igjen.

* 29. september: Fide oppretter etterforskning av Carlsen og Niemann. Niemann granskes for mulig juks, Carlsen for mulige falske anklager.

* 5. oktober: Wall Street Journal publiserer en artikkel om at en etterforskning utført av Chess.com viser at Niemann «trolig har jukset» i over 100 sjakkpartier. Rapporten påstår at Niemann jukset for det norske sjakklaget «Norway Gnomes» i Pro Chess League i 2020.

* 6. oktober: Niemann uttaler etter Chess.com-rapporten at sjakken hans «snakker for seg selv» og impliserer at han ikke har jukset.

* 6. oktober: Norges sjakkpresident, Joachim Birger Nilsen, innrømmer overfor NRK at han også jukset for «Norway Gnomes» under Pro Chess League i 2016/17-sesongen.

* 7. oktober: Nilsen trekker seg som sjakkpresident.

* 11. oktober: Niemann-mentor Maxim Dlugy beskriver i sitt første intervju Carlsens uttalelser som «ærekrenkende anklager».

* 13. oktober: Dlugy varsler søksmål mot Carlsen.

* 20. oktober: Niemann saksøker Carlsen og ber om minst 100 millioner dollar for tort og svie. Summen tilsvarer 1,07 milliarder kroner etter dagens kurs. Amerikaneren tar også rettslige skritt mot Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com.

* 24. oktober: Carlsen uttaler seg for første gang etter søksmålet. Han sier han ønsker å fokusere på sjakken før VM i fischersjakk.

*25. oktober: Play Magnus Group uttaler at de er overrasket over Niemanns søksmål og at de ikke mener det er noen grunnlag for anklagene.

* 10. januar: Niemann utvider søksmålet mot Carlsen. Der blir Carlsen og hans Offerspill-lag anklaget for å ha kommet med hånede rop og sanger under en europeisk klubbturnering i Østerrike. Han hevder det skjedde i oktober i fjor.

Kilde: NTB