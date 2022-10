Niemann-funn fikk norsk profil til å sperre opp øynene

Norsk stormester hadde en dårlig følelse om den jukseanklagede 19-åringen allerede for to og et halvt år siden.

SKEPTISK: Johan-Sebastian Christiansen hadde bange anelser om Hans Niemann for lenge siden. Her fra en Champions Chess Tour-turnering. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg hadde en liten anelse om at her var det noe ugreit, forteller Johan-Sebastian Christiansen til TV 2.

Han er blant de beste sjakkspillerne Norge har bak Magnus Carlsen, og deltar i likhet med verdenseneren i EM for klubblag denne uken.

Som de aller fleste andre i sjakkmiljøet, har han fulgt bråket den siste måneden.

Tirsdag kveld ble det hevdet at Hans Niemann trolig har jukset mer enn 100 ganger i online-turneringer.

Det kom frem av en 72 sider lang rapport fra sjakkgiganten Chess.com.

I artikkelen er det listet opp en rekke turneringer nettstedet mener at Niemann sannsynligvis har jukset i. Blant annet noen av de kjente «Titled Tuesday»-turneringene, samt sju partier mot stjernespilleren Jan Nepomnjasjtsjij.

Det var imidlertid en helt annen turnering som fikk Christiansen til å sperre opp øynene.

– Jeg syntes det var veldig interessant at en av turneringene var Pro Chess League, sier 24-åringen.

Det var en lagturnering som ble spilt fra midten av februar til begynnelsen av mars.

I utgangspunktet var Christiansen en del av et norsk lag. Men da de ikke hadde nok folk til å spille alle partiene, ble Niemann hentet inn. Han kom med et rykte for å være en svært god online-spiller.

Jon Ludvig Hammer var også en del av det norske laget. Han fungerer som ekspert i TV 2s sjakksendinger.

STORMESTER: Johan-Sebastian Christiansen fikk tittelen i 2018. Han er rangert blant de 300 beste aktive spillerne i verden av Det internasjonale sjakkforbundet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hadde bange anelser

Amerikaneren skal ha imponert stort for det norske laget. Christiansen kaller resultatene utenomjordiske.

– Jeg husker veldig godt at han hadde ekstreme resultater, og husker veldig godt at jeg var veldig usikker, forteller han.

Sjakkprofilen hadde en snikende følelse om at det kunne være juks.

– Men man sier det ikke og holder det for seg selv. Jeg husker at jeg sa at jeg ikke likte helt at han var på laget. Han leverte så mye bedre resultater enn sin egen rating, forteller han.

Den gangen kom tvilen Niemann til gode.

– Han hadde et rykte for å være veldig god på internett, så man tenkte at det sikkert hadde en naturlig forklaring, fortsetter Christiansen, som der og da ikke tenkte mer over det.

Chess.com mener at Niemann sannsynligvis jukset i tolv av 32 partier i online-turneringen.

Vil ikke spille mot Niemann

Etter planen skal 19-åringen delta i det amerikanske mesterskapet, som starter onsdag. Christiansen blir forundret om Niemann deltar, både der og i andre turneringer.

– Jeg tror at han går en veldig usikker fremtid i møte. Det er så mye som tyder på juks over lang tid og i mange partier, mener han.

– Hadde du akseptert å spille mot ham?

– Nei, det hadde jeg ikke. Jeg er ikke veldig fan av sånt opplegg. Jeg er ikke veldig fan av at man har jukset én gang heller. Selv om det skulle være på nett, og man «bare var 16 år»: Er du kapabel til å gjøre det, er du kapabel til å gjøre det, mener Christiansen.

Lahlums dom

Chess.coms seneste eksempel stammer fra august 2020.

Det får sjakkekspert Hans Olav Lahlum til å dysse ned verdien av den seneste rapporten.

– Det hadde vært mer sprengstoff i dette om partiene var fra 2021 eller 2022. For dem som er på Magnus-siden i debatten, vil de nok si at dette beviser at Niemann er en juksemaker og at det er et omfattende antall partier, kommenterer Lahlum.

– Så vil Niemanns tilhengere si at han fremstår som en angrende synder, og det ikke er noe i denne rapporten som sier noe om nøkkelspørsmålet i debatten – om han jukset i St. Louis eller ikke. Det får vi egentlig ikke svar på her. Realiteten er klar. Han jukset tidligere, men det visste vi allerede, fortsetter sjakkeksperten.

Niemann har ikke uttalt seg offentlig om saken siden 8. september.