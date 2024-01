NFF om Ceferin-forslag: – Har nettopp fått papirene

I dag trakk Uefas` fotballsjef Zvonimir Boban seg i protest mot et nytt president-forslag fra Ceferin.

Forslaget skal ifølge Boban selv, og flere medier, innebære at Ceferin søker å endre lovverket som tillater han en fjerde periode.

Boban, som tidligere har vært en av de mest betrodde rådgiverne til Ceferin, skriver i et åpent brev at han er sterkt uenig i og dypt bekymret over forslaget.

– Enda jeg har uttrykt min dypeste bekymring og motstand mot forslaget, så ser ikke Uefa-presidenten noen problemer med de foreslåtte endringene, hverken moralske eller etiske. Han er tydelig på at han skal fortsette å jakte personlige mål, skriver Boban.

TRAKK SEG: Fifa-toppen Zvonimir Boban trakk seg torsdag fra vervet sitt. Foto: SATISH KUMAR

Nileser papirene

Uefa sendte nylig ut papirene til kongressen som vil bli avholdt i Paris 8. februar.

Det er der lovendringene er beskrevet.

TV 2 kjenner til at flere internasjonale medier har kontaktet Norges Fotballforbund for å høre hva fotballpresident Lise Klaveness mener om saken.

Det pågår nå heftige diskusjoner mellom ulike forbund i Uefa, der flere mener at forslaget bryter med Uefas demokratiske tradisjon og representerer et veiskille.

Nå leses papirene med lupe på Ullevaal for å finne ut hva som faktisk ligger i de juridiske endringene.

– Vi har nettopp fått papirene til UEFA-kongressen og varselet som har kommet gjennom media. Vi har ikke rukket å ha interne diskusjoner og vurderinger, inkludert med styret, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges fotballforbund.

JOBBER TETT SAMMEN: Lise Klaveness og Gro Tvedt Anderssen under en pressekonferanse på Ullevaal ved en annen anledning. Foto: Erik Flaaris Johansen

Heftig ordveksling

Misnøyen i Uefa nådde britiske medier allerede i desember, som da skrev at Ceferin søker å endre lovverket som tillater han en fjerde periode.

Sjokkforslaget utløste en åpen konflikt i UEFA Executive Committee i Hamburg.

Tidligere Manchester United- sjef David Gill skal ha ledet opposisjonen i en heftig ordveksling med Ceferin.

Presidentens svarte sine motstandere med å foreslå at avstemningen om saken samles sammen med avstemninger om rundt 20 andre mindre reguleringsendringer på den neste UEFA-kongressen, som vil bli avholdt i Paris 8. Februar.

Utkast til forslag om å endre Uefa- vedtektene, sett av blant andre Financial Times, vil endre språket knyttet til periodegrenser på en måte som vil gjøre det mulig for Ceferin, ved makten siden 2016, å stå for en ny fireårsperiode når hans nåværende periode utløp i 2027.

Uefa har også foreslått å skrinlegge 70-årsgrensen for de som ønsker å sitte i eksekutivkomiteen, ifølge utkastet til planene, som kan gi noen medlemmer muligheten til å bli lenger.

Alexander Ceferin har etter det brukt tiden til å angripe fremstillingen til britiske medier, som han hevder er feil.

– Reglene ble laget for å hindre dårlig styring av Uefa, minnet Boban om i sitt avskjedsbrev.



Uefa-presidenten skal ha signalisert at dette dreier seg om en administrativ forglemmelse etter vedtaket i 2017, og at det er årsaken til lovendringen.

Den nåværende ordlyden av reglene sier at Ceferins første periode begynte da han først ble valgt i 2016, men endringer fremmet av Uefas juridiske komité i forrige måned ville i realiteten ekskludere den fra tre-periodegrensen ved å fjerne enhver periode i vervet som «startet før 1. juli 2017».

Et to tredjedels flertall av Uefas` 55 medlemsforbund kreves for å innføre regelendringen, med 19 stemmer mot forslaget som trengs for å blokkere den.