NFF lanserer miljøtiltak: – Stort problem

Hvert år forsvinner tonnevis med gummigranulat ut fra norske fotballbaner. Før jul ble det klart at Norges Fotballforbund, med hjelp fra Handelens Miljøfond, vil gi 80 millioner kroner til norske baneeiere.

Nå lanseres løftet «Mer fotball, mindre plast» for å minske utslippene av gummigranulat fra norske kunstgressbaner.

– Det er den eneste reelle muligheten til at vi klarer å lene oss inn i denne miljøutfordringen. Frivilligheten klarer ikke å gjøre dette uten å ha midler til det.

Det sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2 om arbeidet med å holde gummigranulat borte fra naturen.

– Dette er mor og far som kommer hjem fra jobb og skal gjøre dette på si. Dette fondet gjør det mulig for klubbene og lene seg inn. Og det vil de.

Vil kutte 95 prosent

Mikroplast er et økende miljøproblem, og gummigranulat er en av kildene til denne typen forurensing.

Det estimeres at rundt 1500 tonn gummigranulat slipper ut av norske kunstgressbaner hvert år. Det er tonnevis med mikroplast rett ut i naturen.

– Det er lett å tenke at det ikke er snakk om så mye, men når man legger til grunn at det er nesten 350 000 aktive fotballspillere i Norge, og at flesteparten av disse trener og spiller kamper på kunstgressbaner, så forstår man at problemet fort blir stort, forteller Klaveness i en pressemelding fra NFF.

Målet med kampanjen er å kutte granulat-utslippene fra norske kunstgressbaner med inntil 95 prosent. Det ved hjelp av installering av ulike fysiske barrierer på og rundt banene.

«Fotballklubber over hele landet kan søke om støtte til fysiske barrierer rundt banen. I fase 1 skal det deles ut 40 millioner kroner, mens det i fase 2 skal deles ut ytterligere 40 millioner kroner», heter det i pressemeldingen.

Hvem kan få støtte? Alle klubber/baneiere som har en kunstgressbane kan søke om støtte. Dersom kommunen er eier av banen, må søknaden fra klubben inkludere en samarbeidsavtale med kommunen. 7-er: inntil 100 000 kr 9-er: inntil 150 000 kr 11-er: inntil 300 000 kr (inntil 350 000 kr ved barriere høyere enn 40cm)

Plastposer gir løft

Pengene som skal brukes til løftet, kommer fra den økte plastposeavgiften.

– Vi er glade for at plastposekroner kan komme breddefotballen og miljøet til gode. Problemet løses ikke over natten, men vi vet at denne støtten vil være et effektivt bidrag på veien mot målet, forteller Cecilie Lind.

Hun er leder i Handelens Miljøfond, og håper at kampanjen vil inspirere til å ta grep – både for de som får støtte, men også de som ikke får det.

– Det er viktig at alle – fra trenere til spillere og foreldre – blir mer bevisste på hvordan man kan bidra. Mye av lekkasjen stammer fra de som bruker banene. Grep som å børste klær, tømme sko og bruke utgangene på banen, er viktige grep vi alle kan ta, sier hun.

– Hører hjemme på banen, ikke i naturen

I tillegg sies det at på kunstgressbaner hvor miljøtiltakene ikke har blitt igangsatt, slippes det ut mellom et halvt til ett tonn med granulat i året.

Klaveness forteller at veldig mange både klubber og kommuner henger etter, og at miljøutfordringene knyttet til spredningen av gummigranulat ikke er noe de kan se bort ifra.

– Vi trenger disse barrierene uansett innfyll fremover. Det er penger å miste for klubbene, uansett om det er kork eller olivenkjerner, så trenger man at det blir på banen. Så det viktigste tiltaket nå er kunnskap og å bygge barrierer som gjør at gummigranulatet blir på banen, forteller hun til TV 2.