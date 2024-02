Nettsted: Hamilton mot overraskende overgang

Det skriver motorsport.com og på sine sider.

– Selv om det ikke er klart om en endelig kontrakt er signert, forstår Motorsport.com at forhandlingene er på et avansert stadium og kan være avsluttet innen slutten av denne uken, skriver nettstedet.



– Et ordentlig jordskjelv



Formel 1-stjernen Lewis Hamilton (39) skrev under en kontrakt ut 2025-sesongen med Mercedes, men ifølge motorsport.com skal det siste året kun være en opsjon.



– Jeg var nødt til å sjekke kalenderen for å se at det ikke var 1. april. Det er ingen grunn til å tro at dette er en spøk. Dette er et ordentlig jordskjelv, og det vil i så fall være den største sjokkovergangen på veldig mange år, sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen til NTB.

Briten, som har vunnet VM sju ganger, vil dermed bli en del av det italienske laget fra 2025-sesongen.

Både Ferrari og Mercedes har avslått å kommentere saken til nettstedet.

Mener rapportene er troverdige

– Når Autosport og Motorsport skriver om dette, er det sannsynlig at noe er i ferd med å skje, sier Viaplay-ekspert Thomas Schie til NTB.

Han vedgår at Hamilton-nyheten slår ned som en liten bombe.

– Jeg synes det er overraskende. Det virket som han skulle bli i Mercedes ut karrieren, men når det er sagt, synes jeg dette er et morsomt bytte. Det er gøy for sporten at det skjer litt i førerkabalen. Den har vært veldig stabil de siste årene, sier Schie.

Lewis Hamilton avbildet sammen med Charles Leclerc (t.v) og Carlos Sainz. Foto: XPB / Press Association Images

Ferrari har lenge ønsket å hente Formel 1-legenden Hamilton. Det ikoniske laget med røde bilder har for øyeblikket duoen Charles Leclerc og Carlos Sainz.

Denne sesongen var Max Verstappen suveren og vant VM.