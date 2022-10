Netthets førte til massiv støtteaksjon: – Skjønte ingenting

Har du ruslet i Oslos gater så har du kanskje både sett og hørt Nicolaie Văduvă og hans høytaler, som morgen til kveld runger ut Vålerenga-sanger til forbipasserende.

Den rumenske VIF-supporteren har nemlig en kjærlighet til hovedstadslaget, større enn folk flest, og helt siden 2010 har Văduvă viet sin tid til klubben i hans hjerte.

– Jeg har fulgt klubben i tolv år. Nå har jeg både jakke, skjerf og lue som jeg har fått fra folk i klubben, sier Nicolaie stolt mens tonene til «Vålerenga Kjerke» runger i bakgrunnen.

Se reportasjen om Văduvă her:

– Vålerenga i mitt hjerte, fortsetter han, mens han klapper seg på brystet.

Netthetset

Nicolaie lever til daglig under svært trange kår, og livnærer seg dermed av donasjoner fra forbipasserende på gaten.

Men det som tilsynelatende skulle bli en helt normal lørdagskveld i Oslos gater for den rumenske VIF-musikanten, tok derimot en ganske annen vending i helgen som var.

Etter å ha motsatt seg å spille supportersanger fra den rivaliserende klubben Lyn etter ønske fra en forbipasserende, ble Nicolaie uthengt på Twitter.

NETTHETSET: Nicolaie Văduvă ble hengt ut på Twitter lørdag kveld Foto: Skermdump fra Twitter

Uventet støtte

Uthengingen vakte avsky i fotballmiljøet på den sosiale plattformen, og som et motsvar på hetsen, ble det startet en Vipps-kampanje til støtte for «Nico».

Datteren Simona som hjelper å styre vippskontoen til sin far, skjønte lite da hun åpnet appen og så pengene som rant inn.

– En venninne tipset meg om det, og da jeg åpnet appen så skjønte jeg ingenting, sier Simona, som hjelper som tolk for sin far når TV 2 møter de to i Oslo sentrum.

TAKKNEMLIG: Văduvă setter stor pris på støtten. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Jeg måtte spørre pappa når han kom hjem om det hadde skjedd noe. Og da jeg forklarte han om pengene som kom inn fra folk, så begynte han å gråte av glede. Han er svært takknemlig for støtten, fortsetter datteren.

Tøff tid

Det er ingen tvil om at den uventede støtten betydde mye for Nicolaie. Men støtten skulle vise seg å bety mer enn noen gang, etter en svært tøff periode på hjemmebane.

For tre uker siden gikk Nicolaies kone dessverre bort, og i en allerede stram økonomisk situasjon måtte Nicolaie låne en større sum penger for å dekke utgiftene til begravelsen.

– Det har vært en svært tung tid. Det er vanskelig å sette ord på hvor mye dette betyr. Det er bare helt utrolig, og han er så takknemlig, avslutter Simona.