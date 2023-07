Netflix-stjernens datter skaper overskrifter

Trinity Rodman er datteren til den kjent basketballspilleren Dennis Rodman (62).

Sportsprofilen med det fargerike håret og tatoveringene har laget store overskrifter flere ganger i løpet av karrieren. Blant annet har han blitt tatt med våpen og hatt affærer med flere stjerner. Han ble selv ofte sett på som skandalestjernen, ifølge Bild.

For den yngre generasjonen er han nok mest kjent fra dokumentarserien «The Last Dance» på Netflix om basketballstjernen Michael Jordans siste sesong i Chicago Bulls, hvor også Rodman spilte.

21-åringen har et av de største navnene i amerikansk fotball og er en av juvelene i kvinnefotballen.

Rekord etter rekord

Hun har sjokkert i amerikansk media fra første stund.

Allerede i 2021 ble hun kåret til den beste unge spilleren i den amerikanske NWSL-ligaen.

I år var hun den yngste på kvinnesiden til å bli nominert til Gullbanen.

GULLBALLEN: Trinity Rodman ble i år nummert til Gullballen som den yngste på kvinnesiden. Foto: Bradley Collyer

– Jeg kan ikke engang tro at jeg var nominert. At jeg skal være omgitt av så store spillere, og så være blant de nominerte … jeg har så stor respekt for dem, sa Rodman da hun ble intervjuet på den røde løperen.

Natt til lørdag kan hun få sin VM-debut når USA møter Vietnam i sin åpningskamp i mesterskapet.

Rodman satte allerede rekord før hun fikk sin debut i NWSL, da hun som 18-åring ble den yngste i historien til å bli draftet til ligaen, da hun signerte for Washington Spirit.

Bare minutter etter at hun kom inn på banen i debuten sin ble hun den yngste amerikanske målscoreren i historien.

VM DEBUTANT: Trinity Rodman kan bli en av VMs store spillere. Foto: SEAN M. HAFFEY

En av de ny stjerne

Sammen med de store stjerne Megan Rapinoe og Alex Morgan skal de spille om å vinne sin tredje VM-tittel på rad.

Som 20-åringen ble hun den best betalte spilleren i ligaen med rundt 250 000 euro, som tilsvarer rundt 2.8 millioner korner, ifølge Bild.

Flere medier, deriblant nettsiden The Sporting News, peker på Rodman som en av de fem unge stjerne under årets mesterskap.

I generalprøven mot Wales ble hun byttet inn og scoret begge målene i kampen og sikret USA seier.

USA starte sin VM ferd når de møter Vietnam klokken 03.00 i natt.